¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡ÖËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº©´ê¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤ÆÂ¿Ê¬µ²±¤¬¤Ê¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡Ê29¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ª¡¡ÍÌ¾¿Í¤Î¼«ÂðÎäÂ¢¸Ë13Ï¢È¯¡ÉÁ´¹ñÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼è¤ê´ó¤»ÉÊÂç¸ø³«SP¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¼«ÂðÎäÂ¢¸Ë¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢À°Íý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¿È¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥«¥á¥é¤Ëº©´ê¤·¤¿¡£
·ÝÇ½¿Í¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤¬²èÌÌ¤ÇVTR¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢MC¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤¬¡Ö¹ÓÀî¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Ï¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ð¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¾¸å¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¡¼¡×¤È¹ÓÀî¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤¬VTR¤ÇÎ®¤ì¤¿¡£
»¨Á³¤È¤·¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥ß¤â¡Ö²¿¥³¥ì¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¹ÓÀî¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÁÝ½ü¤·¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡ÊÃæ¤«¤é¡Ë¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¤È¤«¥ª¥â¥Á¥ã¤È¤«¡ÄËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÛ²ò¡£¥Ò¥í¥ß¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¦¤È¹ÓÀî¤Ï¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡¢µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜÅª¤Ë»ä¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤éÎÁÍý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ò¥í¥ß¤¬¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢²èÌÌ¤Ç¤ÏÇ¼Æ¦¤¬¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ë·×3¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¹ÓÀî¤Ï¡ÖÇ¼Æ¦¤Ï¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÇ¼Æ¦¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£ÈÖÁÈ³«»Ï½øÈ×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êMC¤Î¥Á¥ç¥³¥×¥é¾¾Èø½Ù¤Ï¡Öº£Æü¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½õ¸À¡£¹ÓÀî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«ÂðÎäÂ¢¸Ë¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Èµß½õ¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£