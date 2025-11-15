宇垣美里、シャツワンピからほっそり美脚際立つ「圧倒的美」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】フリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーによるInstagramが11月13日に更新された。美しい脚が際立つシャツワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳美人アナ、シャツワンピ姿で「圧倒的」美脚披露
投稿では「こちらは中面のオフショット」と宇垣が表紙を飾る「週刊現代」（講談社）のオフショットを紹介。シャツワンピースにブーツを合わせたファッションからスラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的美」「絵になる」「スタイル抜群」「魅力的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
