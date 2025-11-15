Maison de FLEURのホリデーコレクション♡冬を彩る「Noël de Bijou」が登場
Maison de FLEURが贈るこの冬の特別なホリデーコレクション『Noël de Bijou（ノエル・ド・ビジュー）』が、11月21日（金）より全国の店舗と「STRIPE CLUB」で発売されます。やわらかな光をまとうツイードやフェイクファー、ビジューのきらめきが、冬の街にぴったりのあたたかさを演出♡全28型の多彩なラインアップで、心ときめくギフトシーズンを彩ります。
Maison de FLEURのホリデーが贈る“ひとかけらの輝き”
ホリデーシーズンを華やかに彩る『Noël de Bijou』コレクションでは、思いやりや温もりをテーマにしたアイテムが勢ぞろい。
人気のラビットチャームやリボン×パールのバッグチャームなど、7型のチャームが登場。さらに、上品なツイードやフェイクファーを使用した全11型のバッグは、冬のおでかけにぴったりです。
ヘアアクセサリーやイヤリングなどのアクセサリーも豊富で、日常に輝きを添えてくれます♪
インナーがリニューアル！綿95％で肌にやさしい発熱コットン♡
注目のバッグ＆チャーム♡お気に入りを見つけて
オーガンジーダブルリボンギャザートート
価格：7,300円
カラー：Ivory／Light Pink
ビジュツイードスクエアトートバッグ
価格：11,000円
カラー：Light Pink／Black
チャーム付きツイード2Wayバッグ
価格：12,100円
カラー：Light Pink／Black
ラメチュールラビットチャーム
価格：3,700円
カラー：White
ビジューリボンイヤリング
価格：3,300円
カラー：Light Pink／Clear
オーガンジーダブルリボン2Wayトートバッグ
価格：6,600円
カラー：Ivory/Light Pink
ビジューキーケース
価格：7,700円
カラー：Light Pink/Black
リボンビジューパスケース
価格：5,500円
カラー：Light Pink/Black
ハシゴレースパールビジューリボンキーリング
価格：2,900円
カラー：Light Pink/Pink
パールビジューリボン2Wayチャーム
価格：3,300円
カラー：Ivory/Light Pink
ロゴリボンビッグパールビジューチャーム
価格：3,500円
カラー：Ivory/Light Pink
キーリングパール2Wayチャーム
価格：3,700円
カラー：Ivory/Light Pink
フェイクファーリボンチャーム
価格：3,500円
カラー：White/Pink
ビジューリボンラビットチャーム
価格：4,400円
カラー：White/Pink
パールリボンビジューイヤリング
価格：3,500円
カラー：White/Light Pink
ビジューリボン2セットピン
価格：3,500円
カラー：Light Pink/Black
メタルビジュークリップ
価格：2,700円
カラー：White/Light Pink
ビジューアセチクリップ
価格：3,500円
カラー：White/Light Pink
ビジューカチューシャ
価格：4,400円
カラー：Black
ベロアリボンシュシュ
価格：2,700円
カラー：Pink/Black
《第1弾》は11月21日（金）より発売。
フェイクファーパールリボンラウンドバッグ
価格：12,100円
カラー：White／Pink
ギャザーハンドルリボンキルティングトート
価格：11,000円
カラー：Ivory／Pink／Black（EC限定）
ツイードリボンプリント2WayバッグS／M
S 価格：8,800円／M 価格：9,900円
カラー：Pink／Black／Blue（ルクア大阪限定）
フェイクファーパールリボントートバッグ
価格：13,200円
カラー：White/Pink
リボンキルティング2Wayボストンバッグ
価格：9,900円
カラー：Ivory/Pink
ギャザーハンドルリボンキルティングトート
価格：11,000円
カラー：Ivory/Pink/Black (EC限定)
ボリュームリボンチャーム
価格：3,300円
カラー：Ivory/Pink
《第2弾》は11月28日（金）より登場。全国の店舗と「STRIPE CLUB」やZOZOTOWNで購入可能です。
ホリデー気分を高める特別キャンペーンも開催
発売を記念して、Maison de FLEUR公式Instagram（@maisondefleur_press）ではプレゼントキャンペーンを実施。『Noël de Bijou』対象アイテムが抽選で6名に当たります。
さらに、11月21日（金）からは店舗で限定ステッカー、LINE登録でデジタルカードのプレゼントも♡数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。
心温まるギフトをMaison de FLEURで♡
大切な人への想いを“ひとかけらの輝き”に込めた『Noël de Bijou』コレクション。バッグやチャーム、アクセサリーのどれもが、冬の装いにロマンティックなエッセンスを添えてくれます。
自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなMaison de FLEURのホリデーコレクションで、心温まる季節を過ごしてみてはいかがでしょうか♡