Maison de FLEURのホリデーコレクション♡冬を彩る「Noël de Bijou」が登場

Maison de FLEURが贈るこの冬の特別なホリデーコレクション『Noël de Bijou（ノエル・ド・ビジュー）』が、11月21日（金）より全国の店舗と「STRIPE CLUB」で発売されます。やわらかな光をまとうツイードやフェイクファー、ビジューのきらめきが、冬の街にぴったりのあたたかさを演出♡全28型の多彩なラインアップで、心ときめくギフトシーズンを彩ります。

Maison de FLEURのホリデーが贈る“ひとかけらの輝き”

ホリデーシーズンを華やかに彩る『Noël de Bijou』コレクションでは、思いやりや温もりをテーマにしたアイテムが勢ぞろい。

人気のラビットチャームやリボン×パールのバッグチャームなど、7型のチャームが登場。さらに、上品なツイードやフェイクファーを使用した全11型のバッグは、冬のおでかけにぴったりです。

ヘアアクセサリーやイヤリングなどのアクセサリーも豊富で、日常に輝きを添えてくれます♪

インナーがリニューアル！綿95％で肌にやさしい発熱コットン♡

注目のバッグ＆チャーム♡お気に入りを見つけて

オーガンジーダブルリボンギャザートート

価格：7,300円

カラー：Ivory／Light Pink

ビジュツイードスクエアトートバッグ

価格：11,000円

カラー：Light Pink／Black

チャーム付きツイード2Wayバッグ

価格：12,100円

カラー：Light Pink／Black

ラメチュールラビットチャーム

価格：3,700円

カラー：White

ビジューリボンイヤリング

価格：3,300円

カラー：Light Pink／Clear

オーガンジーダブルリボン2Wayトートバッグ

価格：6,600円

カラー：Ivory/Light Pink

ビジューキーケース

価格：7,700円

カラー：Light Pink/Black

リボンビジューパスケース

価格：5,500円

カラー：Light Pink/Black

ハシゴレースパールビジューリボンキーリング

価格：2,900円

カラー：Light Pink/Pink

パールビジューリボン2Wayチャーム

価格：3,300円

カラー：Ivory/Light Pink

ロゴリボンビッグパールビジューチャーム

価格：3,500円

カラー：Ivory/Light Pink

キーリングパール2Wayチャーム

価格：3,700円

カラー：Ivory/Light Pink

フェイクファーリボンチャーム

価格：3,500円

カラー：White/Pink

ビジューリボンラビットチャーム

価格：4,400円

カラー：White/Pink

パールリボンビジューイヤリング

価格：3,500円

カラー：White/Light Pink

ビジューリボン2セットピン

価格：3,500円

カラー：Light Pink/Black

メタルビジュークリップ

価格：2,700円

カラー：White/Light Pink

ビジューアセチクリップ

価格：3,500円

カラー：White/Light Pink

ビジューカチューシャ

価格：4,400円

カラー：Black

ベロアリボンシュシュ

価格：2,700円

カラー：Pink/Black

《第1弾》は11月21日（金）より発売。

フェイクファーパールリボンラウンドバッグ

価格：12,100円

カラー：White／Pink

ギャザーハンドルリボンキルティングトート

価格：11,000円

カラー：Ivory／Pink／Black（EC限定）

ツイードリボンプリント2WayバッグS／M

S 価格：8,800円／M 価格：9,900円

カラー：Pink／Black／Blue（ルクア大阪限定）

フェイクファーパールリボントートバッグ

価格：13,200円

カラー：White/Pink

リボンキルティング2Wayボストンバッグ

価格：9,900円

カラー：Ivory/Pink

ギャザーハンドルリボンキルティングトート

価格：11,000円

カラー：Ivory/Pink/Black (EC限定)

ボリュームリボンチャーム

価格：3,300円

カラー：Ivory/Pink

《第2弾》は11月28日（金）より登場。全国の店舗と「STRIPE CLUB」やZOZOTOWNで購入可能です。

ホリデー気分を高める特別キャンペーンも開催

発売を記念して、Maison de FLEUR公式Instagram（@maisondefleur_press）ではプレゼントキャンペーンを実施。『Noël de Bijou』対象アイテムが抽選で6名に当たります。

さらに、11月21日（金）からは店舗で限定ステッカー、LINE登録でデジタルカードのプレゼントも♡数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

心温まるギフトをMaison de FLEURで♡

大切な人への想いを“ひとかけらの輝き”に込めた『Noël de Bijou』コレクション。バッグやチャーム、アクセサリーのどれもが、冬の装いにロマンティックなエッセンスを添えてくれます。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなMaison de FLEURのホリデーコレクションで、心温まる季節を過ごしてみてはいかがでしょうか♡