お年寄りの優しさ、言葉の深み

介護の仕事は、はっきり言って大変です。

利用者さんに暴言を吐かれることもあれば、突然叩かれたり、足が飛んできたりすることもあります。仕事中に「もう無理だ……」と心が折れそうになる瞬間は、正直、数え切れません。

「もう辞めたい」と思う日だってあります。体力的にもしんどくて、精神的にもしんどくて、「何のためにやってるんだろう」と思い悩むこともあります。

それでもぼくは、この仕事が大好きです。気づけば10年以上、毎日現場に立ち続けています。

それは、この仕事には苦しさを上回る「何か」が確かにあるからです。

介護の現場には、他では味わえない温かさや、人生で大切なことを思い出させてくれる場面が、たくさんあります。

もちろん、日々の業務に追われて余裕がなくなることもありますし、「どうしてこんなことに……」と、とまどう出来事も山のようにあります。それでも、ふとした瞬間に心がふわっと温かくなる、そんな出来事に出会えることが、この仕事の魅力です。

たとえば、ある日のことです。ある認知症の利用者さんが、なぜかボックスティッシュの中身をすべて引っ張り出してしまい、テーブルの上がティッシュで真っ白になっていました。まるで雪が積もったみたいに、ふわふわとティッシュが広がる光景を見ながら、ぼくはため息をこらえていました。

「またか……どうしてこんなことをしてしまうんだろう……」そう思いながら、かがみ込んで、黙々とティッシュを片づけていたときのことです。

ふと顔を上げると、向かいの席にいた別の利用者さんが、ぼくのほうを見て、優しい声で「ありがとね、ご苦労さん」と言ってくださいました。そのたったひと言に、心がふわっと軽くなった気がしました。

すると、ティッシュを広げていた方が、ぱぁっと笑顔になられたのです。その笑顔は、まるで子どものように無邪気で、見ているこちらが自然と笑顔になってしまうようなものでした。

最初は困ったなぁと思っていた出来事が、いつの間にか心がじんわり温まる出来事に変わっていました。



介護業界の負の側面ばかり広げたくない

介護の現場には、こうした「優しい世界」が、あちらこちらに広がっています。この仕事が好きな理由のひとつは、そうした優しさを、すぐ近くで感じられるからです。

介護の現場を離れた人からも、「現場を離れたくない」「現場に戻りたいわ」「現場はいいよな」という言葉をよく聞きます。

介護の仕事をする人は、やっぱりお年寄りが大好きな人たちなのです。ぼくもそうです。お年寄りの温かさに、いつも癒やされています。

ある日の遅番、定時をとっくに過ぎても終わらない業務に、ぼくはすっかり疲れ切っていました。

「もうヘトヘトだ……今日は限界かも」と思っていたそのとき、認知症の98歳の女性が、ぼくのほうを見て手招きされたのです。

正直、そのときは「今度は何が起きたんだろう……」と、少し警戒しながら近づきました。すると、ニコニコ笑いながら、ティッシュに包まれた入れ歯を「ありがとう」と言って渡してくださったんです。

一瞬、「入れ歯……？」ととまどいましたが、すぐにその意味がわかりました。「ぼくが疲れているのを見て、何かを渡したいと思ってくれたんだな」と思うと、胸がじんわりと温かくなりました。

たとえそれが入れ歯であっても、そこに気づかいと優しさが込められていたら、それは何より大切な贈り物です。その瞬間のことは、今でも忘れられません。

じーちゃん、ばーちゃんが笑っている顔が好きだし、一緒に爆笑している自分も好きです。人を幸せにして一緒に幸せになる。こんな最高な仕事はありません。

プライドを持って介護の仕事をしたいと思っています。「そんなの理想だよ」「現場を知らないんだね」「口だけじゃん」と馬鹿にされてもかまいません。

介護の負の側面ばかり広めようとする風潮に、ちょっと怒っているのです。ぼくがＸを始めたのは、介護職の愚痴ではなく、プラスの面をもっと多くの人に知ってほしいという気持ちからでした。

「介護施設＝ブラックボックス」「内出血＝虐待」といった極端な報道を見るたびに、現場で真剣に働くぼくたちの努力が否定されたようで、心が苦しくなります。

ぼくたち介護職員は、ほんの小さな異変にも目をこらし、原因を探し、再発防止のために何度も何度も話し合いを重ねています。プライドを持って、利用者さんの心と体に向き合っています。

だからこそ、現場の温かさややりがいに満ちた瞬間を、もっと多くの方に知っていただきたいです。

