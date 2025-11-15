¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¥«¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥â¥Î¤¬°ã¤¦¡×Âç¶ä°É¤Î¡ÈÂ¸ºß´¶¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤ ¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á½½Î¾ÎÏ»Î¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÏ»ÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¤·¤¯¤â¡È¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡ÉÂç¶ä°É¡ÊÀµÌÌ¥¢¥Ã¥×¡Ë
¡¡¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å141¥¥í¤ÎÄ¹¿ÈÎÏ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÂÎ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤ÈºÝÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤¯Àð·Á¤Ë³«¤¤¤¿Î©ÇÉ¤ÊÂç¶ä°É¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¥«¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥â¥Î¤¬°ã¤¦¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡½½Î¾¸ÞËçÌÜ¡¦±©½Ð»³¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¤¬¸µ¾®·ë¤Î½½Î¾Ï»ËçÌÜ¡¦¶ÓÌÚ¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤ò¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤Ç²¼¤·¤Æ4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¡£
¡¡±©½Ð»³¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤½¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÂç¶ä°É¤Ë°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£±©½Ð»³¤ÏËë²¼Í¥¾¡1²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä26ºÐ¤Î¼ã¼êÎÏ»Î¡£º£¾ì½ê¤Ï3¾ì½êÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤µ¤é¤ËËëÆâ¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¡£½éÆü¤Ë¤Ï¸µÂç´Ø¡¦Ä«Çµ»³¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤â¤í¼ê¤ÇÎ©¤Ã¤¿±©½Ð»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ÓÌÚ¤Î°µ¤Ë¸åÂà¡£¤·¤«¤·¸åÂà¤·¤Ê¤¬¤é¤âº¸¾å¼ê¤ò¤È¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤ò¶ÓÌÚ¤Î¸åÆ¬Éô¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆµÕÅ¾¤ÎÅê¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¸«»ö¤ÊµÕÅ¾·à¤Ë´ÛÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ê±©½Ð»³¤ÏÉ½¾ð°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±©½Ð»³¤ÎÍÍ»Ò¤ËºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¶ä°É¤Ç¤«¤Ã¡×¡Ö¿§¡¹¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤ÁêËÐ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¶ÓÌÚ¤Ï4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë