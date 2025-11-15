間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第6話「傘」が11月15日に放送予定です。

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？ノンストップの考察ミステリー。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装業を継いでいる一児の父・高木将役を間宮祥太朗さん。

高木の同級生で当時は『どの子』と呼ばれ、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木優子さんが演じます。

過去に深く関わりあった高木と猿橋が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫っていく――。

主題歌は今年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所にちりばめられた平成の《エモさ》を、懐かしくも新しいサウンドで彩ります。

日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜前回のあらすじ＞

同級生を次々と襲う連続殺人事件。標的となった6人のうち、生き残っている高木将、小山隆弘（森本慎太郎さん）、羽立太輔（森優作さん）の3人は、高木の家のガレージで作戦会議。

考えたくはないが、猿橋園子以外にも、自分たちを恨む人間が元6年1組の中にいる……。そいつは一体誰だ？

クラスメートの写真を眺めながら心当たりを探っていると、羽立が「あれ？僕らのこと知ってる人、もう1人いるよ」

――当時の担任で、今は校長先生になっている大谷典代（赤間麻里子さん）だ。生徒思いだった大谷なら、高木たちが忘れてしまったことも、何か覚えているかもしれない……。

高木たちは園子と4人で母校を訪問。久しぶりの校舎を懐かしむ小山の横で、足を止める園子。「ここに来るといろいろ思い出します」――。

22年前、高木たちに閉じ込められた備品倉庫……みんなの前で謝罪させられた昇降口……ランドセルを奪われてバカにされた階段……。つらかった日々が、園子の脳裏にフラッシュバックする。

そんな園子を見て胸が痛い高木は、校長室に向かう途中、4年生の娘・花音（宮崎莉里沙さん）が男の子とケンカしているところを目撃してしまう……。

「みんな、自慢の生徒でしたよ」。高木たちから事情を聞いた大谷は、元6年1組の中で目立ったトラブルはなかったと笑顔で答える。それどころか、園子がみんなからひどい仕打ちを受けていたことすら知らなかったと言う。……が、高木たちは校長室で、ある手がかりを見つけ……。

一方、警視庁捜査一課の刑事・宇都見（木村昴さん）は、事故死として発表した笑美と武田の死因について再捜査を開始！

そんな中、高木たちのもとに意外な人物が現れて――。

ウソをついているのは大谷！？それとも……。事件が予想外の方向へ動き出す、急展開の第5話！！



日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜第6話あらすじ＞

同窓会で22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたことから始まった連続殺人事件。真相を追う高木将と猿橋園子が4件目の被害を食い止めようと奔走する中、事態は急転。

園子が勤める週刊アポロのライバル誌に、衝撃の見出しが躍る――『美人すぎる記者 猿橋園子 連続殺人犯疑惑！？』――。

記事には、タイムカプセルのことや卒業アルバムのこと、園子と因縁のあった同級生が次々と不審死を遂げていることなどが、まるで園子が犯人であるかのように書かれていた。

「なにこれ……？」。記事を読んだ園子は絶句。週刊アポロ編集部には問い合わせの電話が殺到し、社内は大混乱。一体誰が、何のために！？

世間から疑惑の目を向けられて猛バッシングを受ける園子。テレビのワイドショーは園子の話題で持ち切りとなり、SNSでも『猿橋園子』がトレンド入り。マスコミやYouTuberが家にまで押しかけ、園子は命の危険すら感じてしまう。

「俺たちはどうすれば」――。頭を抱える高木と小山隆弘。園子を助けたくても、自分たちが動けば騒ぎが大きくなるだけ。今はただ騒ぎが収まるのを待つしかなく……。

行き場を失った園子は、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子さん）のもとに身を寄せる。

園子を心配し、「ほんとひどいよね」と自分のことのように憤る小林は、「悪いのは園ちゃんをイジメてたやつらでしょ？真実を伝えようよ」と反論記事を出すべきだと訴えるが、そんなことをしたら今度は高木や小山たちが攻撃の的になり、高木の家族も小山の会社もただでは済まない。迷う園子に、「正しいことを、しよう」と小林。園子は覚悟を決めるが――。

そんな中、ついに4人目の殺人事件が起きてしまう！！被害者は、一体誰だ！？