【ばんばんざい・みゆプロデュース】OLaPAから“癒し香る”ボディクリーム登場

人気YouTuber・ばんばんざいの“みゆ”がプロデュースするブランド「OLaPA〈オラパ〉」から、毎日のケアを特別な時間に変える「HANAU body cream」が登場。2025年11月13日(木)より単品販売がスタートします。ナチュラルウッドがやさしく香るボディクリームは、まるで暖炉の前にいるような心地よさ。香り・テクスチャー・保湿力のすべてにこだわった逸品です♡

香りの移ろいを楽しむ、“森の中のような癒し時間”

「HANAU body cream（300ml／3,980円税込）」は、ユーカリやグレープフルーツの爽やかなトップノートから始まります。

そして、ペッパー・ローズ・ネロリの華やかさが重なり合うミドルノート、そしてサンダルウッドとアンバーが包み込むラストノートへと変化。

まるで森の中で深呼吸しているような心地よさが続きます。香りの奥行きがありながらも優しく肌になじむので、朝のリフレッシュにも夜のリラックスタイムにもぴったりです。

Yunthが贈る冬のBeauty Gift♪豪華プレゼント企画で“冬美肌”を先取り

3種の角質ケア成分で、なめらかに整う肌へ

BHA¹・LHA²・AHA³の3種の角質ケア成分が、古い角質をやさしく除去し、すこやかな肌へ導きます。乾燥によるごわつきを防ぎながら、つるんとした肌触りを叶える処方。

さらに、パンテノール¹と5種の植物由来成分²（ヨモギ葉エキス、ヒノキ葉エキス、コノテガシワエキス、アカマツ葉エキス、ダイサンチクエキス）が肌にうるおいを与えます。

乾燥を感じにくいしなやかな肌に整えてくれます。

¹サリチル酸(整肌成分)

²カプリロイルサリチル酸(整肌成分)

³クエン酸(整肌成分)

みゆの“こだわり”が詰まったOLaPAの世界観

みゆさん自身が“使うたびに癒されるケアアイテムを”という想いで立ち上げた「OLaPA」。

デザイン、香り、テクスチャーのすべてを一から監修し、忙しい日々の中でも“自分をいたわる時間”を届けるプロダクトに仕上げました。

どんな瞬間にも寄り添うナチュラルで温かみのある香りが、肌だけでなく心までほぐしてくれます。

“香り”で包む、あなたのためのご褒美ケアを♡

OLaPAの「HANAU body cream」は、使うたびに心までほどけるような癒しをくれるボディクリーム。

角質ケアと保湿を両立し、肌をなめらかに整えながら香りで包み込む贅沢なひとときを演出します。

ばんばんざい・みゆが手がけた繊細な香りの世界で、自分をいたわる時間を過ごしてみては？日々のケアが“特別”に変わる瞬間を、あなたの肌で感じてください♪