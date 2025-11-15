加齢とともに身体機能が衰えていくのは仕方のないこと。しかし、「年だから」と何もせずに放置していると要介護への道は避けられません。多くの高齢者を調査して辿りついた、最期まで自立した生活を送るために必要なことを専門家に聞きました（構成：内山靖子）

片足でどれだけ立っていられる…？年齢別の合格ラインは

元気な高齢者は日々の活動量が多い

私が勤める愛媛大学医学部附属病院の抗加齢・予防医療センターでは、4000人以上の高齢者の身体状況を調査してきました。

そのなかでわかったのは、年を重ねても元気に自立した生活を送っている人は、血管年齢や骨年齢を測定すると実年齢よりも若い数値が出る場合が多いこと。加えて、日々の活動量が非常に多いということでした。

日本人の平均寿命（2024年）は、男性81.09歳、女性87.13歳と世界第1位の長寿国です。一方で健康寿命は短く、平均（2022年）が男性72.57歳、女性75.45歳。多くの女性が、10年以上も介護が必要な状態で過ごしているという現実があります。

最期まで自立した生活を送るために必要なのは、身体的フレイル（虚弱）を防ぐこと。なかでも、脚力の維持に欠かせない、血管、骨、筋肉を健やかに保つことが寝たきりを遠ざけるためには重要です。

言い換えれば、この3つの衰えを放置していると要介護状態を招く大きな要因になるということ。特に60代以降は、加齢による機能の低下に加え、生活習慣が個人差として出てきやすいため注意が必要です。具体的には次のような症状が表れます。

まず血管では、心臓から全身に血液を運んでいく動脈に傷みが見られるように。血流の圧を長年受け続けたことによる、いわゆる経年劣化に加え、生活習慣の乱れによってドロドロになった血液の影響で傷つくなど、その理由はさまざまです。

傷んだ血管は硬くなるため、柔軟性が失われ血液がスムーズに流れにくい状態に。血栓ができやすくなったり、老廃物が溜まりやすくなったりすることで、心筋梗塞などの大病を引き起こすおそれが高まります。

骨は、閉経後に女性ホルモンが減少することで、骨密度が急激に低下。些細な転倒でも骨折リスクが高まり、要介護状態や寝たきりに繋がることが増えていきます。座りっぱなしや、歩くことが少ないなどの生活スタイルを続けていると、骨の劣化をますます加速させることになりかねません。

筋肉もまた、加齢とともに筋肉を作るホルモンが産生されにくくなるうえ、筋肉の細胞自体が老化するため新しく再生することが難しくなっていきます。その結果、疲れやすくなったり痛みを感じたりすることが増え、運動量が減り、ますます筋肉が衰えるという悪循環に陥ってしまうのです。

実はこの3つは、血液が骨や筋肉に酸素や栄養を運び、筋肉の弛緩と収縮の動きが血流を促すというように、相互に深く関連しているもの。ですから、どれか1つを鍛えればいいというわけではなく、すべての要素を鍛えていくことが必要です。



（写真：stock.adobe.com）

何歳からでも健康長寿は目指せる

そこで私たちのセンターでは、「1日1回は外出して歩く」「他者と積極的に関わる」「規則正しい食生活や睡眠」を意識して、毎日を過ごしていただくよう指導してきました。

これらは、脚力の強化と脳の活性化を目的としています。なぜ「毎日」かというと、20代の頃に比べて、60代、70代以降は細胞が衰えるスピードが速いためです。

たとえば、若い人は1日ベッドで寝たきりで過ごしてもさほど筋肉量は減少せず、そのうえ、体を動かせばすぐに回復させることも可能。対して高齢者は、1日寝たきりでいると筋肉が一気に衰えてしまううえに、失われた筋肉を取り戻すためには1週間のリハビリが必要だと言われています。

このように、年を重ねるほどに回復スピードも低下してしまうため、少しでも早くケアに取り組むことが必要です。

まず、自分の血管や骨、筋肉がどのような状況なのかを把握するところから始めましょう。その1つの方法に、「開眼片足立ちテスト」というものがあります。

このテストは文部科学省の新体力テストとしても採用されており、片足で何秒立てるかで、「体性感覚（バランス力）」「神経系（脳やせき髄からの神経伝達力）」「筋骨格系（骨・関節・腱・筋肉などの体を支え、動かす力）」の低下具合をみる指標です。

年齢によって合格ラインが異なりますので、参考にしてみてください。ただ、思うような結果が出なくても心配はいりません。適切な運動や生活習慣を心がければ、何歳からでも血管、骨、筋肉を若返らせることはできるからです。

毎日少しずつ努力を積み重ねて、健康長寿を目指しましょう。

開眼片足立ちテスト

※転倒リスクを避けるため、いざという時に何かに掴まれる場所で行いましょう

１）両足を揃え、背筋を伸ばして立つ。どちらかの足を軽く上げ、片足立ちしている時間を計る。



（イラスト：銀杏早苗）

２）上げた足が床に着いたり、支えている足がふらついて位置がずれたら終了

合格ラインは――

60歳未満 ⇒ 60秒以上

70〜79歳 ⇒ 40秒以上

60〜69歳 ⇒ 50秒以上

80歳以上 ⇒ 30秒以上