

山田あいデジタル写真集『太陽に照らされて〜prologue〜』／撮影：小塚毅之





今グラビア界で最も勢いのある"Iカップの超新星"山田あいさん。2025年11月15日（土）から100点以上のグラビアカットが4週にわたり更新される「週プレ プラス！」のメインコンテンツ「＋Special」に登場です！（最新デジタル写真集『太陽に照らされて〜prologue〜』にアザーカットが収録）。

そこで現在【週プレ グラジャパ！】では「山田あい特集」ページを公開中。【週プレ グラジャパ！】で発売中の山田さんのデジタル写真集をまとめてチェックしちゃいましょう！

＊＊＊



山田あいデジタル写真集『ゴージャス☆』／撮影：小塚毅之





2025年4月、週プレのグラビアに初登場するやいなやデジタル写真集のDL数が爆発的なヒットを記録！ 山田あいさんの週プレ初登場グラビアをまとめたデジタル写真集『ゴージャス☆』は、彼女の魅力を知る上で見逃せない一冊です。デビューして一年足らずの新人にもかかわらず、奇抜な衣装をドンドン着こなしていく。繰り出されるポージングはどれも型破り。この逸材っぷりに魅了されないわけがない！ 想像以上にゴージャス☆ですっ！





山田あいデジタル写真集『超新星』／撮影：小塚毅之





初登場から約４ヶ月後、再び週プレのグラビアに登場。本誌の付録DVDではメイキングムービーを公開。デジタル写真集『超新星』には、その映像を再編集した動画が特典として付いてきます。大胆過激な衣装を、ブッ飛んだポージングで。相変わらずの着こなしっぷりが、大増量ボリュームで楽しめる一冊。とにかくギリギリを攻めまくっています。エキゾチックな魅力をお楽しみあれ！



そしてこの度、「週プレ プラス！」のメインコンテンツ「＋Special」に登場です！ 撮影場所は、石垣島。ギラつく太陽の下、開放的な気分で、いつも以上に大胆に。プールでハツラツと、和室でしっとり、デニム衣装でキュートに。色んな彼女が見られるほか、目を疑うほどバストが強調される衣装も！？ シャワーで濡れた姿も妖艶です。一見するとグラマラスなギャルだけど、実は色んな表情を持っている人。もっと彼女のことが知りたいと思える一冊です。もっと色んな彼女に出会えますように。そのために、もっと応援しよう！

＊＊＊

山田あい特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/285】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！