『PEANUTS』×ユニクロ「UT」コラボに新作！ スヌーピー達の愛らしい姿を描いたスウェットなど展開へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、12月上旬から順次、世界中で愛され続けている『PEANUTS（ピーナッツ）』との新作コラボレーションコレクションを、全国の一部店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ユーモアたっぷり！ Tシャツやジャケットなど商品一覧
■3タイプのウェアを用意
今回登場するのは、チャールズ・シュルツ原作の人気コミック『PEANUTS』より、“ピーナッツギャング”たちの遊び心溢れる瞬間や独自のユーモアを表現した「Tシャツ」、「スウェットシャツ」、「コーチジャケット」。
リラックス感のある「Tシャツ」には、主人公チャーリー・ブラウンとその飼い犬のスヌーピー、そして仲間たちの愛らしい姿を描いたデザイン4種に加えて、レトロな雰囲気と胸元のワンポイントがかわいいボーターデザイン2種がそろう。
また、日常使いにぴったりな「スウェットシャツ」4種もラインナップ。オリーブやネイビーなど、カジュアルな雰囲気がおしゃれな色展開となっている。
さらに、12月下旬からは、シンプルなフォルムにイラストが映える「コーチジャケット」4種を販売。いずれのアイテムもユニセックスに着用可能だ。
