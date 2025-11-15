¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¡×¾åÎÓÀ¿ÃÎà¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈáÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖºÇ¹â¤Î¿Æ»Ò¤À¤Í¡×¡Ö¹§¹ÔÂ©»Ò¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤â´ò¤·¤½¤¦¡×Ê¡²¬¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹»þÂå¤Î²¸»Õ¤ÈºÆ²ñ
¥Û¡¼¥¯¥¹»þÂå¤Îà²¸»Õá¤ÈºÆ²ñ
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤¬à¤ªÉã¤µ¤óá¤ÈÊé¤¦²¸»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¡£Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾åÎÓ¤¬2023Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÆ£ËÜÇî»ËÁ°´ÆÆÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡¡ºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ëÆ£ËÜÁ°´ÆÆÄ¤¬¾åÎÓ¤Î¸ª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊú¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¿Æ»Ò¤À¤Í¡×¡ÖÊ¡²¬¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹§¹ÔÂ©»Ò¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤âÀ¨¤¯´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£