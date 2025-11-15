お笑いタレントの東野幸治（58）が14日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。解散を発表したお笑いトリオ「かたつむり」について語った。

過去に東野のYouTubeにメンバーの林万介が出演した関係もあり、発表前日に解散の報告が。「ちょっとお茶だけ飲んだんですけど。何すんの？って言ったら、“シカゴの舞台、立ちたいんですよね”って言ってて。何言うてんのお前？アホかって」と結婚して子供もいる中での決断に東野はびっくり。英語は喋れないが、海外でコメディーなどのパフォーマンスをしたいという。

「本人はそういうのを目標にこれから頑張っていきたいみたいなことを言うて。日本にいて家族のために稼ぎもしながら、海外の人の前でパフォーマンスするって」「また初めからやり出すということでございますから。よかったら皆さん、応援してほしいなと思います」と伝えた。

かたつむりは結成当初、ボケの中澤本鮪とツッコミの林によるコンビで、2009年11月にコンビとしての活動を休止。12年12月に再始動した。17年1月にピーチが加入し、トリオとして活動を開始。コンビおよびトリオ名は当初「マインドコントロール」だったが、「かたつむり」に改名した。キングオブコントでは、20年、23年大会で準決勝進出を果たした。27日のコントライブがかたつむりとして最後の出演になる。