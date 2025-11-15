きょうは高気圧に覆われて全国的に晴れるでしょう。大きく天気の崩れる心配はなく、行楽日和となりそうです。山陰から東北、北海道の日本海側は少し雲が目立ちますが、午後は次第に晴れる地域が広がりそうです。沖縄は日中は晴れますが、夜はにわか雨の可能性があります。

広くこの時期らしい気温となりそうです。東海から西で20℃に届く所が多いでしょう。関東はきのうより少し低く、18℃前後の予想です。北海道はきのうより少し高い予想ですが、ひと桁止まりとなりそうです。各地で広く風も穏やかで、日差しが暖かく感じられそうです。

＜きょう15日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌： 8℃ 釧路： 8℃

青森：10℃ 盛岡：11℃

仙台：15℃ 新潟：15℃

長野：14℃ 金沢：16℃

名古屋：20℃ 東京：18℃

大阪：20℃ 岡山：19℃

広島：20℃ 松江：19℃

高知：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：22℃ 那覇：27℃

あす日曜日も晴れる所が多いでしょう。来週は強い寒気が流れ込む影響で、北日本を中心に荒れた天気となりそうです。東日本や西日本の山沿いでも、積雪となる可能性があります。晴れる地域でも気温が上がらず、師走並みの寒さとなりそうです。