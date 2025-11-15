明大・佐々木翔夢が5000ｍで日本新マーク ！8年ぶりに約4秒更新 北京五輪金の睫敞帆は3000mで9位【スピードスケート】
■スピードスケート ワールドカップ第1戦（日本時間15日、米国・ソルトレークシティー）
来年のミラノ・コルティナオリンピック™に向けてスピードスケートのＷ杯がアメリカ・ソルトレークで開幕した。男子5000ｍでは日本ジュニア記録を持つ佐々木翔夢（19、明治大）が6分08秒83をマークし、格下のDivisionBで4位。2017年に一戸誠太郎がマークした日本記録6分12秒80を約4秒更新した。
※写真は佐々木選手（24年世界選手権）
【第1日 結果】
■男子
1000mDivisionA
8位：小島良太 （エムウェーブ）1分07秒0
13位：野々村太陽（博慈会）1分07秒32
1000mDivisionB
10位：森重航（オカモトグループ）1分08秒09
22位：山田将矢（ウェルネット）1分08秒83
5000mDivisionB
4位：佐々木翔夢（明治大学）6分08秒83
25位：蟻戸一永（ウェルネット）6分22分89
29位：土屋陸（白銅）6分23秒77
31位：森野太陽（青森県競技力対策本部）6分27秒09
36位：笠原光太朗（専修大学）6分30秒57
■女子
1000mDivisionA
6位：山田梨央（直富商事）1分13秒29
14位：吉田雪乃（寿広）1分14秒56
18位：菊池純礼（富士急行）1分15秒50
20位：久保杏奈（JTB）1分16秒70
1000mDivisionB
26位：野明花菜（立教大学）1分16秒75
3000mDivisionA
10位：堀川桃香 （富士急行）4分00秒67
3000mDivisionB
9位：郄木美帆（TOKIOインカラミ）4分01秒25
26位：野明花菜（立教大学）4分06秒53
27位：佐藤綾乃（ANA）4分07秒39
28位：飯田明音（山梨学院大学）4分08秒06