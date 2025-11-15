11歳でグラビアアイドルデビューし、現在はタレントの紗綾（32）が15日、自身のブログを更新。32歳の誕生日にあたる同日に第2子妊娠を発表した。

「七五三ですね そして本日、私…サンジュウニチャイになりました。30代に入ってから、年齢を素直に言いたくなくなります…w そんな今日、みなさんにご報告があります。このたび、我が家に新しい命を授かりました ただいま第二子を妊娠中で、来年3月に誕生予定です」と発表した。

22年5月に結婚と妊娠を発表し、同年9月に第1子女児の出産を発表。「娘も少しずつ“お姉ちゃんになる準備”を進めていて、家族みんなでその日を心待ちにしています 先日は、娘の七五三と合わせて 戌の日のご祈祷もしてきました 結婚式、戌の日、お宮参り、初詣…節目のたびにお世話になっている厳島神社 年を重ねるごとに思い出が増えていくのは、『あぁ、家族っていいなぁ』と感じられる瞬間です」と記述。

「これからも無理のない範囲で、子どもの発達や健康オタクな知識を交えながら、我が家の日常をシェアしていけたらと思います。温かく見守っていただけると嬉しいです サンジュウニチャイの紗綾 これからもどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。