天皇皇后両陛下は10月23日、長女の愛子さまと東京大空襲の犠牲者らの慰霊で東京都慰霊堂を訪問されました。 戦後80年の節目に各地で慰霊されてきた両陛下。それは戦争の記憶を次の世代に受け継ぐ訪問でもありました。

■戦後80年の慰霊―ご一家で東京都慰霊堂へ

天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが10月23日、戦後80年の節目にあたり、東京大空襲などの犠牲者らを慰霊するために東京都墨田区の東京都慰霊堂を訪問されました。

慰霊堂には関東大震災でなくなった方のほか、大戦中の東京大空襲などで犠牲になった約10万5000人の遺骨が納められ、ご一家は白い花を供えて拝礼されました。

空襲の犠牲者の遺族らとも懇談し、陛下は空襲で祖母を亡くした女性に「どなたを亡くされましたか」「残念でございますね」と話しかけ、皇后さまは戦争を体験した女性に「大変でしたね。ご苦労されましたね」などと声をかけられました。

――井上さん、このニュースをどのように受け止められましたか。

戦後80年のことし、両陛下は、硫黄島、沖縄、広島、長崎を訪ね、東京都慰霊堂でも慰霊されました。このうち、沖縄、長崎、東京都慰霊堂は、愛子さまと共にご一家３人の慰霊でした。

そこには、愛子さまたち若い世代に、戦争の記憶をしっかり継承したいという思いがあり、その姿を示そうとされている、と思いました。

――3人で慰霊されている姿というのが、とても印象的でした。愛子さまがいらっしゃるということで、若い世代にも戦後80年を感じる機会になったと感じました。

戦争を直接に知る人は本当に少なくなってきていますから、記憶を語り継ぐということは大切だと思います。陛下は“戦争を知らない世代”だからこそ、“継承”ということを強く意識されていると、今年の慰霊を見て強く感じました。

【井上茂男（いのうえ・しげお）】日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞社で宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご結婚を取材。警視庁キャップ、社会部デスクなどを経て、編集委員として雅子さまの病気や愛子さまの成長を取材した。著書に『皇室ダイアリー』（中央公論新社）、『番記者が見た新天皇の素顔』（中公新書ラクレ）。