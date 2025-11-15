「大阪・関西万博」では世界各国から大統領や国王、皇太子らが来日し、天皇陛下や皇族方がもてなされました。賓客の多くは被爆地を訪れ、万博は平和をかみしめる機会にもなりました。知られざる“皇室万博外交”を振り返ります。

■笑顔の再会 結婚式に参列したスウェーデンの皇太子夫妻と

こちらは10月14日、天皇皇后両陛下がスウェーデンのヴィクトリア皇太子夫妻を御所に迎えられた時のシーンです。

――みなさん親しみが伝わってくるような笑顔ですね。

夫妻は「大阪・関西万博」で来日し、両陛下が御所での夕食、「夕餐（さん）」に招かれました。夫君のダニエル殿下は、スポーツジムのインストラクターとして皇太子と出会い、恋を実らせ結婚しました。

2010（平成22）年にスウェーデンのストックホルムで行われた結婚式には、皇太子時代の天皇陛下が出席されました。私も現地で馬車パレードなどを取材しましたが、沿道はお祝いムードに包まれ、スウェーデンの人たちが家族のことのように祝福していたことを思い出します。

今回、ダニエル殿下は初来日でしたから、両陛下の表情に歓迎の気持ちがあふれていたと思います。

――「おもてなし」のお気持ちも感じられますね。そのヴィクトリア皇太子夫妻も訪れた「大阪・関西万博」は、10月13日、184日間の会期を終え閉幕しました。閉会式では名誉総裁の秋篠宮さまが挨拶されました。

■愛子さまは笑顔でゲームを体験、184日間の大阪・関西万博閉幕

秋篠宮さま）

「このたびの博覧会を契機に、多くの人々が、ここ夢洲に集い、繋がり、相互理解を深め、人類が直面している共通の課題への解決策について共に考える機会を得たことは、非常に意義深いことと思います」

半年の会期はあっという間でしたが、この間、両陛下や秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さま、皇族方も大阪入りされました。外国からも大統領や国王など多くの賓客が来日しました。

――皇族方の視察では５月の愛子さまお一人の視察というのも話題となりましたね。

説明者）「黄色の丸のところにタマゴを…」

愛子さま）「赤と青ですか？」

説明者）「両方です」

電力館では、未来のエネルギーに関するゲームを体験されました。前回の万博「愛･地球博」の時はまだ３歳でしたから、初めて現地で見る万博でした。

――とても楽しまれている様子でしたね。

■各国の「ナショナルデー」に合わせ、国王や大統領らが続々と来日

宮内庁によると、天皇陛下が万博のために来日した大統領に会われる「会見」は21か国に上りました。

一方、親交の深い王室の方は「夕餐（さん）」や「お茶」に招き、愛子さまも後半から加わって和やかに交流されました。

また秋篠宮ご夫妻も同じように賓客を宮邸に迎えて懇談していますし、皇族方はご縁のある国王らが来日すると万博会場でアテンドされました。

――大統領や国王はなぜ万博のために来日したのですか。

５月に行われたオランダの「ナショナルデー」では、オランダのウィレム=アレキサンダー国王が出席し、高円宮妃久子さまが同席されました。

万博では、参加した国や地域、団体が自分たちの文化や取り組みを発信する「ナショナルデー」が設けられます。大統領や国王、王族はイベントを盛り上げ、自分の国のプレゼンスを高めるために来日しました。

来日した賓客は東京に天皇陛下を訪ね、陛下は正式に歓談する「会見」として会い、親しい王室の方々は「夕餐（さん）」でもてなされました。夕餐は皇后さまも一緒で、後半から愛子さまが加わられました。こうした形で万博期間中に“皇室外交”が続きました。

――大阪で皇族方がもてなし、東京では両陛下がもてなされる形でしたね。

両陛下は公務などで多忙ですから、東京で迎えられる形になりました。

正式に会われる「会見」は、トルクメニスタン、ラトビア、ブルガリアの大統領など21か国。

また夕食を共にされる「夕餐（さん）」や、「お茶」というカジュアルなもてなしは、親交の深いデンマークやオランダ、スウェーデンの国王、ルクセンブルクの大公、トンガの皇太子夫妻など８回に上りました。

「お茶」に招かれたベルギーのアストリッド王女は現フィリップ国王の妹、イギリスのエディンバラ公はチャールズ国王の弟です。

――こんなに多くの国から、元首や王族の方々が万博に来ていたんですね。

続々という感じですね。万博を通じた交流は今回に限ったことではありません。

1970（昭和45）年、日本初開催となった「大阪万博」の時も、皇太子時代のイギリスのチャールズ国王やスウェーデンのカール１６世グスタフ国王、デンマークのマルグレーテ女王らが万博で来日し、昭和天皇は香淳皇后と共に会見に臨み、宮中午餐（さん）でもてなしています。

一方、1992（平成４）年にスペインで開かれた「セビリア万博」には、皇太子時代の天皇陛下が訪問されました。バルセロナ・オリンピックとセットのスペイン訪問でした。

開催国を訪ねれば国王や女王に挨拶し、日本開催の時は、天皇陛下はじめ関係の深い皇族方が迎えられますので、万博は王室・皇室にとって旧交を温め、さらなる交流の機会になる訳です。

――日本から皇族が訪問される際も「万博皇室外交」が行われるんですね。

■国王そして皇太子…スウェーデン王室とは世代を超えて交流

冒頭でスウェーデンの皇太子夫妻を迎えたシーンをご紹介しましたが、スウェーデンは、５月にもカール１６世グスタフ国王が来日し、「ナショナルデー」に参加しました。この時は三笠宮家の彬子さまがもてなされました。国王は来日20回を超す大変な親日家です。

2019（令和元）年の「即位の礼」には、各国の賓客が夫妻で出席するなか、ヴィクトリア皇太子と“親子”で参列して注目されました。そこには“世代を超えての友好・祝意”という思いがあった、と思います。

国王は万博会場を訪れた翌日、皇居で両陛下との夕餐に臨みました。食後の懇談には、愛子さまも加わり、ご一家３人で見送られたそうです。

その翌日、国王は天皇陛下と一緒に、スウェーデンの研究所が主催した「水と気候変動対策に関するセミナー」に参加し、“水のノーベル賞”と言われる「ストックホルム水大賞」を受賞した東大の沖大幹（おき・たいかん）教授の講演を聴かれました。

「水問題」は陛下のライフワークですが、国王が万博で来日する機会にスウェーデン発のセミナーが企画され、国王と陛下が一緒に参加されるという形が印象に残りました。

――とても和やかな雰囲気でスウェーデン国王との親交の深さがうかがえます。

79歳の国王は、24歳の時に「大阪万博」で初めて来日してから半世紀以上、昭和天皇、平成の天皇だった上皇さま、そして今の陛下と、３代の天皇との交流がありますから、交流の“厚み”が違うと思います。

こちらは、10月にヴィクトリア皇太子夫妻が来日したときに香川県の瀬戸内の島、豊島（てしま）で撮られた写真です。夫妻は10月、万博の締めくくりに来日しました。

スウェーデン大使館によると、10日と11日に北欧パビリオンや日本館などを訪ね、「瀬戸内国際芸術祭」が開かれている香川県に足を伸ばすなど、６日間にわたって滞在しました。

――日本を満喫されている様子がうれしいですね。

そして14日の両陛下との「夕餐（さん）」では、５月に来日した国王の話や、国王一家の近況、天皇陛下が出席した結婚式のこと、後半から愛子さまが加わられると日本赤十字社での仕事などが話題になったそうです。

――これまで両陛下が国王や皇太子と築かれてきた親しい関係が、愛子さまにも受け継がれる機会になりましたね。

■万博は“平和の大切さ”かみしめる機会にも…大統領や王族らが被爆地を訪問

ヴィクトリア皇太子夫妻のスケジュールで注目すべき日程がありました。それは、広島の原爆犠牲者への慰霊です。10月13日、皇太子夫妻は広島の「平和記念公園」を訪ね、スウェーデンの国旗をあしらった花を供えました。

さらに原爆資料館を訪れ、皇太子は資料館の芳名帳に「広島、長崎の悲劇は、忘れ去られることも、繰り返されることも、あってはならない」と記しました。強い思いが感じられます。

さらに夫妻は広島訪問の翌日、「ノーベル平和賞」を受賞した「日本原水爆被害者団体協議会」＝「被団協」の代表と東京で会っています。こちらはスウェーデン大使館のホームページにある写真です。ヴィクトリア皇太子は“被爆者に寄り添いたい”という気持ちをお持ちで、広島慰霊と被団協の代表との面会を強く希望されたそうです。

被爆地慰霊は、スウェーデンの皇太子夫妻に限りません。４月には、万博のナショナルデーのために来日したデンマークのフレデリック国王が広島の原爆慰霊碑に献花し、原爆犠牲者を追悼しました。その後、原爆資料館を訪れ、展示を視察しています。

地元の小学生）「ようこそ広島へ！」

地元の小学生からデンマーク語で迎えられ、折り鶴の折り方を教えてもらうなど交流されました。

――被爆地で慰霊しただけでなく、すてきな触れ合いもされていたんですね。

若い世代との触れ合いということが、すてきだと思いました。

そのほか、パラグアイ、ハンガリー、アイスランド、チェコ、スロバキアの大統領が広島を訪ねています。パラグアイの大統領は赤白青のパラグアイ国旗をあしらった折り鶴を「原爆の子の像」に供えました。

またアイスランドの大統領は「広島の記憶は世界が、皆が、見なければならない。世界中の人々が広島に来るべきだ」という言葉を残し、チェコの大統領はヘルメットをかぶって原爆ドームの内部も見学しています。

一方、ハンガリーの大統領は広島だけでなく長崎も訪れていますし、ベルギーの王女夫妻は長崎で慰霊を行っています。

――改めて今年、これほど多くの大統領や国王や王族が被爆地を訪問していたんですね。

今年は「戦後80年」「被爆80年」の年ですから、大統領や国王の多くが万博で訪日する折に被爆地訪問を希望したんだと思います。万博は、皇室の交流、世界の各国との市民レベルの交流にとどまらず、平和の大切さをかみしめる機会にもなったようです。

――これを機に平和への祈りが世界に広がって行くといいですね。

天皇陛下は広島や長崎を訪ねた賓客に、訪問に対して感謝の気持ちを示されたそうです。それだけ平和へのメッセージが重いと思いました。

■「万博」で両陛下は王族と旧交を深め、愛子さまも“国際親善”重ねられる

“万博外交”を振り返る中で注目したいのは、両陛下が「夕餐」などでもてなされた王室の方々との親しさです。

たとえば今回「お茶」に招かれたベルギーのアストリッド王女は、陛下がイギリス留学中の1984（昭和59）年、結婚式に参列されています。陛下はデンマークやオランダ、スウェーデンでの王室の結婚式に出席されていますが、アストリッド王女の結婚式が初めて参列した結婚式でした。王女とは実に41年の交流です。

オランダ国王は、水の問題で陛下と一緒に活動したことで知られますが、2006（平成18）年には天皇ご一家のオランダ静養の際、家族ぐるみでもてなしてくれました。愛子さまにとって初めての外国訪問となったあの滞在です。両陛下は、こうした交流について旧交を温めることができたことをうれしく思われていたそうです。

御所に迎えた時の親しみあふれるシーンを見ますと、ひとつひとつの交流の積み重ねの上に親しさが醸し出されているように感じます。愛子さまにも、東京にいながらにして“国際親善”のいい機会、経験になられたのだろうと思います。

――万博をきっかけに多くの外国の方々との交流が深まっているということ。これは長年、両陛下が積み重ねられてきた親善があるからこそですね。

【井上茂男（いのうえ・しげお）】日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞社で宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご結婚を取材。警視庁キャップ、社会部デスクなどを経て、編集委員として雅子さまの病気や愛子さまの成長を取材した。著書に『皇室ダイアリー』（中央公論新社）、『番記者が見た新天皇の素顔』（中公新書ラクレ）。