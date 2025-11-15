女性の半数が薄毛男性は恋愛対象外? アンケート調査結果を確認
NEXERはこのほど、MSクリニックと共同で、20代〜60代の女性229名を対象に「男性の薄毛」についてのアンケートを行った。
20代〜60代の女性229名を対象に「男性の薄毛」についての調査を実施
○■男性の薄毛は気になる? 治療をすすめたいと思う?
年齢を重ねるとともに多くの男性が直面する「薄毛」の悩み。近年では、AGA(男性型脱毛症)治療や発毛サロンなど、薄毛対策の選択肢も広がっている。
そこで今回は、そんな「男性の薄毛」についての調査を実施。どのような実態が明らかとなっただろうか。
○■約4割が、男性の薄毛が「気になったことがある」と回答
まずは、「男性の薄毛が気になったことがあるか」を調査したところ、合計で41%が「気になったことがある」と回答した。
続いて、「男性の薄毛にどのような印象を持つか」を聞くと、54.1%と2人に1人以上が「年齢を感じる」と回答。歳を重ねるにつれて、髪が薄くなっていくのは自然なことだと感じている人が多いようだ。
「男性の薄毛に対して、正直にどのような印象を持つか」を聞き、その一部を紹介している。
⚫︎男性の薄毛に対して、正直にどのような印象を持つ?
・年齢を感じます。でもそこまで気にならないです。(20代・女性)
・中途半端に残さないで坊主にした方が良いと思う。(20代・女性)
・仕方のないことなのは分かるが、薄いなりに整えていないと清潔感がないように感じる。(30代・女性)
・仕方のないことだけど寂しい印象を持つ。(40代・女性)
・人間性には影響しないので気にならない。(40代・女性)
男性の薄毛について「仕方ない」と感じている人がいる一方で、「そこまで気にならない」人や「清潔にしていれば問題ない」と回答した人など、気にしていない人も多くいるようだ。
○■過半数が、薄毛の人に「恋愛感情を持ったことがない」
次に、「薄毛の人に恋愛感情を持ったことがあるか」を調査した。
半数以上が、「薄毛の人に恋愛感情を持ったことがない」と回答しているが、4割は「とくに気にしていない」こともわかった。
「もしパートナーや好きな人が薄毛になったらどう感じるか」、寄せられたコメントの一部を紹介している。
⚫︎もしパートナーや好きな人が薄毛になったら、どう感じる?
・治療したらって言う。(20代・女性)
・まだ年齢が若くて本人が気にしているんだったら対策を一緒に考えたい。(30代・女性)
・年をとったら仕方ないと思います。(30代・女性)
・帽子をかぶってもらう。(40代・女性)
・無理に伸ばして隠すなら、潔く坊主にしてほしい。(40代・女性)
・きちんと手入れをしてほしいと思う。(40代・女性)
若いうちに薄毛になった場合は「治療をすすめる」などの解決策を一緒に考えたり、対策をしたりすると考えている人がいた。
一方で、歳を重ねてから薄毛になったのであれば「仕方ない」と感じる人が多く、パートナーが薄毛になることを受け入れられる人が多い印象だ。
「清潔にしていてほしい」という声も多く、薄毛であることよりも、薄毛になったことで手入れをしなくなったり、隠そうとしたりするのはやめてほしいという声が多くあった。
○■半数以上が、薄毛が気になる部位は「頭頂部」と回答
「どの部位の薄毛がとくに気になるか」については、52.4%が「頭頂部」、24.5%が「生え際」と回答。35.4%は「特に気にならない」と回答している。
次に、薄毛の男性に対して「実年齢より上」に見えると感じたことがあるかを聞いたところ、合計72.1%が「実年齢より上に見えると感じたことがある」と回答。薄毛が印象を大きく左右することがわかる結果となった。
「もし、パートナーや身近な男性が薄毛になったら、治療をすすめたいと思うか」については、合計で4人に1人以上が「すすめたい／すすめるかもしれない」と回答した。
○■3人に2人が、薄毛の男性が治療で改善したら「印象は良くなる」と回答
もし薄毛の男性が治療で改善した場合「印象は変わると思うか」を調査した。
30.1%が「かなり良くなると思う」、34.5%が「少し良くなると思う」と回答し、合計64.6%が「良くなる」と思っていることがわかった。
「良くなると思う」と回答した理由の一部を紹介している。
⚫︎「かなり良くなると思う」回答理由
・若々しくなると思うからです。(20代・女性)
・見た目が全然違うと思う。(20代・女性)
・治療が進めば生き生きと生活できると思うから。(30代・女性)
・髪の毛があったほうが若々しく見えるから。(30代・女性)
・髪の印象は大きいから。(40代・女性)
・年齢よりかなり老けて見えるので、それだけで魅力が落ちるのでもったいないと思う。そこを改善したらかっこいいなと思う人はいると思うので。(40代・女性)
⚫︎「少し良くなると思う」回答理由
・若々しく見えるようになると思うから。(30代・女性)
・何かケアしている、というだけでプラス印象には思える。(30代・女性)
・髪の毛が増えたら印象変わるから。(30代・女性)
・年齢より若く見えると思うから。(30代・女性)
・薄毛は年齢的に仕方ないことだとは思っているのですが、見た目の印象が大きく変わるので、できたら対策を続けてほしいです。(40代・女性)
・ハゲたり髪がまばらだと年老いたおじさん感がでるから。(40代・女性)
髪で印象が大きく変わるため、薄毛が改善されたら「若々しくなる」と感じている人が多くいた。また、薄毛が改善されることで「男性の自信につながるのではないか」という意見もあった。
治療することで、薄毛が改善されるだけでなく、自信をもって過ごせるのはよいことだと言えるだろう。
○■まとめ
今回は「男性の薄毛」に関するアンケートを行い、その結果について紹介している。
20代〜60代の女性のうち約4割が「男性の薄毛が気になったことがある」と回答。薄毛の男性について「年齢を感じる」と回答した人が多い一方で「自然なことだと思う」と回答した人も4割程度いる。
また、薄毛の男性が治療で改善した場合、印象が良くなると回答した人は合計64.6%に。多くの人が、印象が良くなると思っているようだ。
今回の調査結果を受けて同社では、「薄毛が気になっている場合は、治療を検討してみてはいかがでしょうか。まずは相談するだけでも気持ちが前向きになるかもしれません。パートナーが薄毛に悩んでいる方も、ぜひ検討してみてくださいね」とコメントしている。
○■調査概要
「男性の薄毛に関するアンケート」
調査手法：インターネットでのアンケート
調査期間：2025年10月28日〜11月5日
調査対象者：20代〜60代の女性
有効回答：229サンプル
質問内容：
‐ 質問1: 男性の薄毛が気になったことがありますか?
‐ 質問2: 男性の薄毛にどのような印象を持ちましたか?
‐ 質問3: 男性の薄毛に対して、正直にどのような印象を持つか具体的に教えてください。
‐ 質問4: 薄毛の人に恋愛感情を持ったことがありますか?
‐ 質問5: もしパートナーや好きな人が薄毛になったら、あなたはどう感じますか?率直な気持ちをお聞かせください。
‐ 質問6: どの部位の薄毛が特に気になりますか?
‐ 質問7: 薄毛の男性に対して「実年齢より上」に見えると感じたことはありますか?
‐ 質問8: パートナーや身近な男性が薄毛になったら、治療をすすめたいと思いますか?
‐ 質問9: もし薄毛の男性が治療で改善した場合、印象は変わると思いますか?
‐ 質問10: そう思う理由を教えてください。
※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合がある。
