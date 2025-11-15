¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥·¥É¡¢Çú²»¤È·ã¾ð¤ò¸ò¤ï¤¹¡ãDark side¡ä¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¥·¥É¤¬ºÇ¿·EP¡ØDark side¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ´º¹Ô¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ãSID TOUR 2025 ¡ÁDark side¡Á¡ä¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬11·î9Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ª¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ª¡×¡£Ìó2900¿Í¤¬È¯¤¹¤ë¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½÷À¤Ï¡È¥·¥É¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ò¡¢°¢Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Çú²»¤Ë¤è¤ë¼ªÌÄ¤ê¤Ç°Õ¼±¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿ôÊ¬Á°¤Þ¤ÇÌÜ¤ä¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾×Æ°¤È¾×·â¤¬¡¢Á´¿È¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¢¤ÎÆü¤Ï¨¡¨¡¡£
¥·¥É¤Ï9·î17Æü¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¥À¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¿·ºîEP¡ØDark side¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£10·î5Æü¤«¤é¡ãSID TOUR 2025 ¡ÁDark side¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¡¢11·î9Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda (TOKYO)¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊSE¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀÄ¤¯À÷¤á¤¿¡£¤æ¤¦¤ä¡ÊDr¡Ë¡¢ÌÀ´õ¡ÊBa¡Ë¡¢Shinji¡ÊG¡Ë¤¬½ç¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢³Æ¡¹¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ËÃå¤¯¤ÈÀÅ¤«¤Ë³Ú´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥ª¡ÊVo¡Ë¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Shinji¤Î¥Ø¥ô¥£¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Öµ²±¤Î³¤¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£°ÊÁ°¡¢»ä¤¬Èà¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥ª¤Ï¼«¿È¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤°Ç¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤¿¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£1ÈÖ¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿¥Þ¥ª¤Ï¡¢¶ÊÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î°Ç¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¶«¤ó¤À¡£¤æ¤¦¤ä¤¬»ÍÊ¬²»Éä¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¹ï¤àÃæ¡¢ÌÀ´õ¤Î¤¦¤Í¤ë¥Ù¡¼¥¹¡¢¥ê¥º¥àÂâ¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ëShinji¤Î¥¸¥ã¥¥¸¥ã¥¤È¤·¤¿¥®¥¿¡¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¯¡£
¶ÛÄ¥´¶¤òÅ»¤Ã¤¿¤Þ¤Þ1¶ÊÌÜ¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥ª¤Ï¶»¤òÁß¤¤à¤·¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¡Öshout¡×¤Ø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥í¥¢¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢ÏÓ¤ò¹¤²¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë´ÑµÒ¤ËÇ÷¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¥·¥ã¥¦¥È¤òßÚÎö¡£Â³¤¤¤ÆÌÀ´õ¤ÈShinji¤âÁ°Êý¤Ø¹Ô¤¡¢·ã¾ðÅª¤Ê±éÁÕ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤À¤í¡©¡¡º£Æü¤ÏÆ¬¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡¢¤¤¤¤¤«¡ª¡×¤È¥Þ¥ª¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤éÌµ¿ô¤ÎÏÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¯¤«¤¡¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖCANDY¡×¤À¡£¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï³§¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¶¸´îÍðÉñ¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡£ÌÀ´õ¤ÈShinji¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Ø¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢¥Þ¥ª¤Ï´¬¤Àå¤Ç¡Ö¥¦¥é¥¡¥¢¥¢¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤ÆÇ®¶¸¤Î±²¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖXYZ¡×¤ò·Ð¤Æ¡Ö¾ÆµÑÏ§¡×¤Ç¤ÏÇ³¤¨À¹¤ë±ê¤Î±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥®¥¿¡¼¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¡¢Ç÷¿¿¤Î±éÁÕ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÌÀ´õ¤¬Ãè¤ò¸«¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤òÌÄ¤é¤¹»Ñ¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÑ³¤¯Èþ¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ·¤Ë¾º¤ë¾ÆµÑÏ§¤Î±ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇShinji¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢È±¤ò¿¶¤êÍð¤·¤Ê¤¬¤é¡Öreverb¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£¥Þ¥ª¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¡¢±ð¤ä¤«¤µ¤È·ì¤¬Þø¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¡£ÌÀ´õ¤Ï¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ø¤ò¶þ¤á¤Æ¿Î²¦Î©¤Á¤Ç±éÁÕ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤æ¤¦¤ä¤¬Ã¡¤¯°ìÂÇ°ìÂÇ¤¬¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¾Ú¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤ÇÌÌÇò¤¤¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö°¼ñÌ£¡×¤Î±éÁÕ¤ò»Ï¤á¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢³«»Ï1ÉÃ¤Ç3¿Í¤Î²»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ª¤¬ÀÅ¤«¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸ý¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¡Ö¡È¥·¥É¡É¤Ï²¶¤¬¤¤¤Ê¤¤ã»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤ÈÈ¯¤·¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È±éÁÕ¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï±éÁÕ¤Î¥¹¥¥ë¤ÈÇ®ÎÌ¤¬ºÇ¹âÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ö¥¦¥¡¥¡¥¢¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤È¤È¤â¤ËÈ´·²¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±éÁÕ¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥ª¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥«¥ëÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¾ìÆâ¤Ë¤ÏÈá¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤¬Î®¤ì¤¿¡£Çö°Å¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀÄ¤¯¸÷¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¤¬¤æ¤é¤æ¤é¤È±Ë¤°¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢3¿Í¤Î±éÁÕ¤¬°¥¤·¤¯Ù³¾ðÅª¤Ê²»¤ÎÀ¤³¦¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£Çò¤¤¸÷¤ÎÎØ¤¬ÌÀ´õ¡¢Shinji¡¢¤æ¤¦¤ä¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤æ¤¦¤ä¤¬¥É¥ó¤È¶¯Îõ¤Ê¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢2ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¹â¤¯Åê¤²¤ë¤ÈåºÎï¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤È¶ÛÇ÷´¶¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á°È¾Àï¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
ºÆ¤Ó¥Þ¥ª¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤Æ¡ÖÄã²¹¡×¤Ç¸åÈ¾Àï¤ÎËë¤¬³«¤±¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¤Ç¸«¤»¤¿ÍÅ±ð¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤ËÁÔÂç¤ÇÑ³¤¤¿§¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾¤Ï¥À¡¼¥¯¤È·ã¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ê¿¹¤Î¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ©¤òÆÝ¤à¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç1ËÜ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¡Ö»É¤ÈÇ¡×¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤Î´ËµÞ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ösiren¡×¤È¡¢º£¤ÎÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½»÷¹ç¤¦¾ð½ïÅª¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç×ò¹û¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ª¤ÎÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥É¥¹¤ÎÍø¤¤¤¿À¼¤Ç¡Ö¡Ä¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤è¤Ê¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¬À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£Ç°¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤è¤Ê¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Á´Á³¤¤¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¶¤¬¸å²ù¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡£Á´°÷¤Ç²¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡¢¤¤¤¤¤«¤¡¡ª¡×¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤·õËë¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¡¢¡ØDark side¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö0.5ÉÃ¤ÎÎø¡×¤òßÚÎö¡£¡Ö¥ª¥é¥¡¥ª¥é¥¡¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Ý£¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿ÌÔ½Ã¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤²ç¤ò¸þ¤±¤ë¡£ÌÀ´õ¤¬Æ¬¤ò¿¶¤Ã¤Æ°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¥Þ¥ª¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤ªÁ°¤é¡£¤ªÁ°¤éÁ´°÷¤È·ëº§¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÃ¶Æá¤âÈà»á¤âËº¤ì¤Æ¡¢²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡£¤¤¤¤¤«¡¢·ëº§¤·¤è¤¦¡×¤È¾®»Ø¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Ø·Ò¤²¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤Î½ø¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢¶¸¤ª¤·¤¯ÏÄ¤ó¤À°¦¤ÎÊª¸ì¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö0.5ÉÃ¤ÎÎø¡×¡£¤³¤ÎÆü¡¢2¶Ê¤òÂ³¤±¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÊª¸ì¤¬¤è¤êÎØ³Ô¤òÂÓ¤Ó¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥ª¤Ï¶¸µ¤Åª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¼«¿È¤ËØá°Í¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¶«¤ó¤À¡£
´í¸±¤Ê¹á¤ê¤¬½¼Ëþ¤·¤¿²ñ¾ì¡£¡Ö¤Þ¤¿ÅöÊ¬²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²ñ¤¨¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤è¡×¤È·ÉÎé¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡Ö·ÉÎé¥Ü¥¦¥¤¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Þ¥ª¤Ï¹â²»¤ÎÒöÓ¬¤ò²¿ÅÙ¤â¾å¤²¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç·Ù¹ð¤òÅÁ¤¨¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤ËÄ°¤³¤¨¤¿¡£µ´µ¤Ç÷¤ë¤æ¤¦¤ä¤Î¥É¥é¥à¤¬Àª¤¤¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£¥·¥É¤ÎÇ®¤ËÉâ¤«¤µ¤ì¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢²¿¤«¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë·ã¤·¤¯¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ò¤«¤Þ¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Þ¥ª¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÔ¹¶¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö±¦¼ê¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤È½éÎø¤È¥Ê¥¤¥Õ¡×¤Ç¹âÍÈ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÊ¨ÅÀ¤ò¹¹¿·¤µ¤»¤¿¡£4¿Í¤Î¶¯¿Ù¤Ê±éÁÕ¤È²Î¤¬±Ô¤¤Áä¤Î¤´¤È¤¯¼¡¡¹¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸«»ö¤Ë¿´¤ÎµÞ½ê¤òÆÍ¤»É¤¹¡£¶Ê¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï3¿Í¤¬¤æ¤¦¤ä¤ò°Ï¤ß¡¢¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¡¢ÁÔÀä¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸¤ó¤À¡£
ËÜÊÔ¤Î¥é¥¹¥È¤ËÈà¤é¤¬ÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖµÈ³«³Ø17ºÐ(Ìµ¿¦)¡×¤À¡£¥Þ¥ª¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤Æ¥Õ¥í¥¢¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤Î´é¤Î¶á¤¯¤ÇÇ®¾§¡£ÌÀ´õ¤Ï¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¤é¥Õ¥í¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Shinji¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤«¤¤à¤·¤ë¤è¤¦¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤æ¤¦¤ä¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥É¥é¥à¤¬¥º¥·¥ó¥º¥·¥ó¤È¤³¤Á¤é¤Î¿ÈÂÎ¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÅÅ¸÷Íë¹ì¤À¡£±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÌÀ´õ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Õ¥í¥¢¤ËÊü¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¡¢¥Þ¥ª¡¢¤æ¤¦¤ä¡¢Shinji¤â¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂµ¤Ø¤È¾Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ´ÑµÒ¤¬µ¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç»ä¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½÷À¤ä¤½¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¡¢ÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤Ë¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Þ¥ª¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤¸¤ã¤ó¡¢¤ªÁ°¤é¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤è¤Ê¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¡Ä¡Ä¡ØÌÑÁÛÆüµ¡Ù¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¶½Ê³¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÌÑÁÛÆüµ2¡×¡ÖÀÖ»æ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥©¡¼¡×¤È¶Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖâÁÚô¡×¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤Î²ñ¾ì¤ò¡¢ÍÉ¤é¤»ÍÉ¤é¤»ÍÉ¤é¤»¤§¡ª¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇòÇ®¤·¤¿±éÁÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£·×20¶Ê¡¢Ìó2»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿Èà¤é¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Çö°Å¤¤¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸Å·°æ¤«¤éÂç¤¤Ê¼ÓËë¤¬¹ß¤ê¤Æ¡¢±ÇÁü¤¬Åê¼Í¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÍèÇ¯4·î10Æü¤ËZepp Haneda (TOKYO)¤Ç¡ãSID OFFICIAL MEMBERS CLUB ID-S¸ÂÄê¡¡410¤ÎÆü2026¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë5·î15Æü¤«¤éÁ´¹ñ25¥ö½ê¤Ç¡ãSID LIVE HOUSE TOUR ¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¾ì½ê 2026¡×¡ä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤ÈºÆ¤Ó¥·¥É¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
½ª±é¸å¡¢»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤¹¤°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤¾¤«¤·ÈèÏ«º¤Øà¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢4¿Í¤È¤âÍ¾Íµ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¤Û¤É¥±¥í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¥Þ¥ª¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È1¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÀ´õ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Shinji¤È¤æ¤¦¤ä¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê´é¤Ë¸«¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¤Þ¤À±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åß¤ÎÎä¤¿¤¤±«Î³¤Ï¡¢²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë¤Ï¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ý¿·³¡¡Áï
¼Ì¿¿¡ý²ÃÆ£ Àé³¨
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãSID TOUR 2025 ¡ÁDark side¡Á¡ä
2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡÷Zepp Haneda (TOKYO)
01. µ²±¤Î³¤
02. shout
03. CANDY
04. XYZ
05. ¾ÆµÑÏ§
06. reverb
07. °¼ñÌ£
08. Äã²¹
09. »É¤ÈÇ
10. siren
11. 0.5ÉÃ¤ÎÎø
12. ¥×¥í¥Ý¡¼¥º
13. ·ÉÎé¥Ü¥¦¥¤
14. ±¦¼ê¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤È½éÎø¤È¥Ê¥¤¥Õ
15. park
16. µÈ³«³Ø17ºÐ(Ìµ¿¦)
MC
En1. ÌÑÁÛÆüµ
En2. ÌÑÁÛÆüµ 2
En3. ÀÖ»æ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥©¡¼
En4. âÁÚô
¢£¡ãSID OFFICIAL MEMBERS CLUB ID-S¸ÂÄê¡¡410¤ÎÆü2026¡ä
2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ / Zepp Haneda (TOKYO)
OPEN 18¡§00 / START 19¡§00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2FÁ´ÀÊ»ØÄê¡¡¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ¡¡0570-550-799
¡ÚID-S BASIC ¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë 20¡§00¡Á11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë 23¡§00
¢¨11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë»þÅÀ¤Ç²ñ°÷¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤´Æþ²ñ¤ÎÊý¤Ï¡¢11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¡Á¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½
¡ÚID-S BASIC ¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Í½Ìó¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë 12¡§00¡Á12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë 23¡§00
¢¨11·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë»þÅÀ¤ÇID-S BASIC²ñ°÷¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é
https://sid-web.info/event/357397
¢£¡ãSID LIVE HOUSE TOUR ¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¾ì½ê 2026¡×¡¡¡ä
2026Ç¯5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¿ÀÆàÀî / CLUB CITTA¡Ç¡¡¢¨ID-S BASIC ¸ÂÄê LIVE
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî / CLUB CITTA¡Ç
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë / ¿À¸Í Harbor Studio
2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¼¢²ì / ¼¢²ì U¡ùSTONE
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë·§ËÜ / ·§ËÜ B.9 V1
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¼¯»ùÅç / ¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÄ¿¹ / ÀÄ¿¹ Quarter
2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë´ä¼ê / À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
2026Ç¯6·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡Åç / ·´»³ HIPSHOT JAPAN
2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë / ÀçÂæ Rensa
2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÀéÍÕ / Çð PALOOZA
2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì / HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî / ¶âÂô EIGHT HALL
2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî / Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX
2026Ç¯7·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» / »¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó 24
2026Ç¯7·î12Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ» / »¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó 24
2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî / ¹â¾¾ MONSTER
2026Ç¯7·î19Æü¡ÊÆü¡Ë°¦É² / ¾¾»³ WStudioRED
2026Ç¯7·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ / Ê¡²¬ DRUM LOGOS
2026Ç¯7·î26Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ / Ê¡²¬ DRUM Be-1¡¡¢¨ID-S BASIC ¸ÂÄê LIVE
2026Ç¯8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç / ¹Åç CLUB QUATTRO
2026Ç¯8·î2Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³ / ²¬»³ CRAZYMAMA KINGDOM
2026Ç¯8·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ / Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯8·î9Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ / Ì¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡¡¢¨ID-S BASIC ¸ÂÄê LIVE
2026Ç¯8·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã / ¿·³ã LOTS
2026Ç¯8·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå / GORILLA HALL OSAKA
2026Ç¯8·î23Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå / GORILLA HALL OSAKA¡¡¢¨ID-S BASIC ¸ÂÄê LIVE
2026Ç¯8·î30Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ / Spotify O-EAST
2026Ç¯8·î31Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ / Spotify O-EAST¡¡¢¨ID-S BASIC ¸ÂÄê LIVE
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é
https://sid-web.info/event/357394
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥·¥É ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥·¥É ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¼Ì¿¿¡ý²ÃÆ£ Àé³¨