元TBSでフリーアナウンサーの新井麻希（43）が15日までに自身のインスタグラムを更新。第2子となる女子を出産し、退院したことを報告した。

「出産のご報告」とし「先日、第二子となる元気な女の子を無事に出産いたしました。昨日退院して、我が家の小さきものたちはそれぞれに頑張った日でした」と記した。

「長男は気付いたら赤ちゃんから子供になっていて、ものの理解も深まり始めた頃に赤ちゃんがやってきて、喜び反面、きっと戸惑いもたくさんありました。猫のえぐりは母性が強いので、育児の疲れやストレスを人間と同じように溜めてしまうかもしれません」とつづった。

「赤ちゃんはこの世界に産まれて来て、急に騒がしい家族に囲まれました。楽しいこともたくさんある予定だけど、この先行き届かなくてほっとかれて泣き喚くこともあるかもしれません。でも、皆んなそれぞれ大好きって伝わってるといいな そうやってすこーしずつ心も体も成長して強くなっていくといいな と、なんとなく親みたいなことを思うようになりました」とした。

「それぞれが楽しくて幸せなのが1番。私も私のペースで、頑張りたいと思います。本番はこれから、、、ですね！ #高齢育児に怯えてる」とつづった。

新井は2010年19月末でTBSを退社し、フリーに。プライベートでは、14年に結婚を発表した。23年6月には、41歳で第1子男児を出産したと報告。先月7日、第2子妊娠を公表し、「43歳と高齢なので」とナレーションを務めている日本テレビ「news zero」産休を報告していた。