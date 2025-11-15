『ズートピア2』最新キャラクターポスター公開 ゲイリーの全身が一つにつながる仕掛けも
ディズニーの人気アニメーション映画の最新作『ズートピア2』（12月5日公開）のキャラクターポスター12点が一挙解禁となった。ジュディとニックを中心に、ズートピアで人気のキャラクターたちに加え、本作で鍵を握る新キャラクターたちの姿が描かれる。
【画像】キャラクターポスター12枚を1枚ずつ
動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園〈ズートピア〉。最新作では、映画は、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックが憧れの“捜査官バディ”として活躍する日々から物語が始まる。
ある日、100年ぶりに街にヘビが姿を現したことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が浮かび上がる。ゲイリーの目的、爬虫類たちが長らく姿を消していた理由、そして「なぜズートピアには哺乳類しかいないのか」という最大の謎に、ジュディとニックが挑む。
公開された12枚のポスターには、ズートピア最大の謎に関わる陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー（日本版声優※以下同：下野紘）がすべてにまたがって描かれており、並べるとゲイリーの全身が一つにつながる仕掛けが施されている。
ジュディ（上戸彩）、ニック（森川智之）、ビーバーのニブルズ（江口のりこ）、オオヤマネコのパウバート（山田涼介）、馬の市長ウィンドダンサー（高嶋政宏※高＝はしごだか）、ナマケモノのフラッシュ（村治学）、ガゼル（Dream Ami）、スイギュウのボゴ署長（三宅健太）、トガリネズミのMr.ビッグ（山路和弘）とフルー・フルー（近藤唯）、チーターのクロウハウザー（高橋茂雄）、クオッカのDr.ファズビー（水樹奈々）といった哺乳類の動物たちだけでなく、＜ズートピア＞にいないはずの爬虫類、トカゲのヘイスースの姿も。
予告編では、ジュディとニックがゲイリーを追跡するも、なぜか行動をともにする展開が明かされており、ふたりの絆が試されるドラマチックな展開が期待される。
