Saucy Dogの新曲「オレンジ」が、12月27日(土)に開幕する「第105回全国高校ラグビー大会」のテーマソングに決定した。

「オレンジ」は全国高校ラグビー大会を盛り上げ、全ての高校生ラガーにエールを贈るために書き下ろした新曲。

全国高校ラグビー大会に先駆けて、MBSで11月16日（日）に放送・配信する「大阪地区決勝」から「オレンジ」が使用され、その後は各系列局で随時楽曲が放送となる。

この冬に放送される『全国高校ラグビー大会ハイライト』や大会の試合中継にも使用されると共に、大会期間中の聖地・花園ラグビー場（大阪府東大阪市）でも流れ、楽曲で大会を盛り上げていく。

なお、Saucy Dogは12月17日（水）には9枚目となるミニアルバム「カレーライス」発売、さらに来年1月4日（日）にはSaucy Dogのワンマンライブとしては最大キャパシティとなる京セラドーム大阪でのライブが決定している。

◆ ◆ ◆

◼︎Saucy Dog 石原慎也 コメント

僕自身ラグビーを経験した事がなかった為、ドラマや記事などを通して僕なりに品位、情熱、 結束、規律、尊重といったラグビーの精神を解釈し、それを軸に自分の経験と合わせて歌詞を書いていきました。 ラグビーへの理解ももちろんなのですが、知れば知るほど自分の人生の解像度が上がったような気がしています。 この曲を聴いて今日も頑張ろうと思ってもらえたらとても嬉しいです。 高校ラグビー楽しみにしています。

◆ ◆ ◆

◼︎オンエア情報

「第105回全国高校ラグビー大会 大阪地区決勝」

【地上波】 11月16日(日)深夜1時25分〜4時25分 ※MBS関西ローカル

【ライブ配信】 11月16日(日)午前11:00〜全国高校ラグビー大会公式サイト「HANAZONO LIVE」 「第10５回全国高校ラグビー大会」

2025年12月27日（土）〜2026年1月7日（水）

【ハイライト番組】

大会開催日の深夜にハイライト番組を放送 ※MBS関西ローカル

決勝前夜の決勝直前ハイライト特番はJNN系列全国ネットで放送

【試合中継】

2026年1月5日（月）準決勝中継 ※MBS関西ローカル

2026年１月7日（水）決勝中継はJNN系列全国ネットで放送

【ライブ配信】全国高校ラグビー大会公式サイト「HANAZONO LIVE」で全試合配信

◼︎リリース情報

「エデンの部屋」

2025年11月19日（水）配信リリース

視聴予約：https://saucy-dog.lnk.to/edennoheya 9thミニアルバム『カレーライス』

2025年12月17日（水）リリース

予約：https://saucy-dog.lnk.to/curryrice_CD

AZCS-1136 2,200円（税込） ◆早期予約キャンペーン

キャンペーン対象ショップにて、11月17日（月）までにご予約された方には、2026年オリジナル卓上カレンダーをプレゼントいたします。

▼早期予約キャンペーン対象ショップ

・Saucy Dog Online Shop

・TOWER RECORDS

・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・UNIVERSAL MUSIC STORE

▼早期予約期間

2025年10月22日（水）〜11月17日（月）23:59まで

※店舗は11月17日（月）閉店までとなります。 ◆先着予約購入特典

・Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE

オリジナルポストカード(Saucy Dog Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE ver.)

・TOWER RECORDS全店/TOWER RECORDS ONLINE

オリジナルポストカード(TOWER RECORDS ver.)

・Amazon.co.jp

オリジナルポストカード(Amazon.co.jp ver.)

・楽天ブックス

オリジナルポストカード（楽天ブックス ver.）

一般CDショップ

オリジナルポストカード(一般CDショップ ver.)