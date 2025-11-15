主演濱津隆之!車中泊×グルメドラマ「絶メシロード」新シリーズ放送決定　12月18日・25日(木)

テレ東では、12月18日(木)・25日(木)の2週にわたり、深夜24時30分から「絶メシロード 2025」を放送します。2020年1月期のレギュラー放送を皮切りに、2021年の「2021年元日スペシャル」、2022年8月からレギュラー放送されたSeason2、その後も3回のスペシャルドラマを放送し、2025年3月にはJリーグとコラボするなど、さまざまな展開を行ってきた「絶メシロード」シリーズ。毎話登場する各地の絶景と絶滅しそうな絶品メシ＝“絶メシ”を取り上げた本作は、このたびシリーズ第７弾となる「絶メシロード2025」の放送が決定しました。

今作では、須田民生（濱津隆之）が妻の故郷・福島県を舞台に、【誰も誘わない・誰も巻き込まない・予算はお小遣いの範囲内で】をモットーとしながら、絶メシを求め車中泊の旅に出掛けます。訪れた福島県田村市の美しい自然の中、大人の自由時間を満喫するべく福島最大の鍾乳洞「あぶくま洞」をはじめとした絶景スポットを巡っていると、行く先々でやたらすれ違う男性が…。民生とそっくりな福島県民・茂木透（なすび）との出会いをきっかけに、似たもの同士おじさん二人の“絶メシ旅”が幕を開ける！

主人公・須田民生を演じるのは、NHK大河ドラマ「どうする家康」をはじめ、映画『キングダム』シリーズなどの話題作に出演する濱津隆之。

そして、民生とそっくりな福島県民・茂木透を演じるのは、「進ぬ!電波少年」(NTV)で人気を博し、「電車男」(CX)への出演をきっかけに俳優としても活躍する福島県出身のなすび。

雄大な自然が育んだ新鮮な農産物をはじめとするグルメや、魅力あるスポットがたくさんの田村市で、今年の絶メシ旅にはどんな出会いが待っているのか？

放送開始から６周年を迎える「絶メシロード」ですが、初期から何も変わらない “どこにでもいる平凡で素朴な中年男性”だけどどこか目が離せない民生を、今作も是非ご注目ください！

≪出演者コメント≫

■濱津隆之 ／ 須田民生役

お陰さまで今年もまた絶メシの旅に車を走らせることができました。今回は以前に一度訪れた妻の故郷・福島です。特別なことは何もない相変わらずの通常運転ですが、土地と人と生活とメシと、福島のそこにある「温かい」を沢山いただいてきましたので、どうぞ自宅のリビングでゆったり味わって下さいませ。

≪スタッフコメント≫

■企画・脚本・プロデュース：畑中翔太（BABEL LABEL）

今年も「絶メシロード』の季節がやってまいりました。視聴者の皆さまに愛され続け、ついにシリーズ第7弾。今回は東北・福島を舞台に、民生が小さな大冒険に出掛けます。初めて訪れる土地で出会う、その地ならではの“絶品の絶メシ”たち。そして今回の旅では、民生が茂木透という“謎の男”と出会います。福島県出身のなすびさんが演じる茂木と民生が、どんなバディ関係を築いていくのか--。今年の「絶メシロード』も実に“いい味”が出ています。どうぞご期待ください。

■監督：菅井祐介

今年の舞台は福島県田村市です。失礼ながら田村市という町を私は知りませんでした。町の方々はみな謙遜しながら「何もないでしょ」と言います。ですが、取材や撮影で協力していただいた人の優しさ、美しい星空や景色、そして“絶メシ”がありました。番組がはじまってから様々な場所に行きましたが、日本全国どこであっても“何もない場所”なんてないのかもしれません。年の瀬の忙しい時期ではございますが、どうか皆様がほっとひと息つけますと幸いです。

≪イントロダクション≫

どこにでもいるごく普通のサラリーマン・須田民生(濱津隆之)は、【誰も誘わない・誰も巻き込まない・予算はお小遣いの範囲内で】をモットーに、週末になると絶滅しそうな絶品メシ＝“絶メシ”を求め、車中泊で旅に出る。妻・佳苗の実家がある福島県を訪れた民生は、佳苗が友人と遊びに行っているほんの少しの自由時間で田村市を訪れ、絶メシを堪能しようとする。しかし、行く先々で民生にそっくりな男性・茂木透(なすび)とすれ違い…。自然豊かな福島の空気に包まれながら、似たもの同士おじさん二人旅が幕を開ける！

≪番組概要≫

【タイトル】「絶メシロード 2025」

【放送局/放送日時】

テレビ東京 テレビ大阪 テレビ愛知 テレビせとうち テレビ北海道

2025年12月18日(木) ・25日(木) 深夜24時30分～25時00分

ＴＶＱ九州放送

2025年12月18日(木) ・25日(木) 深夜25時30分～26時00分

ＢＳテレビ東京

2025年12月28日(日) 深夜23時30分～24時30分（2話連続放送）

福島中央テレビ

2026年1月24日(土) 15時55分～16時55分（2話連続放送）

【配信】

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srihjqppii

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】濱津隆之 ／ なすび

【原案】「絶メシリスト」

【企画・脚本・プロデュース】畑中翔太(TBS「イグナイト -法の無法者-」シリーズ、TX「量産型リコ」シリーズ)

【監督】菅井祐介(TVO「ドラマ 地球の歩き方」シリーズ)

【プロデューサー】寺原洋平(テレビ東京) 加瀬未奈(テレビ東京) 石川竜輝

【協力プロデューサー】梶原剛(テレビ東京メディアネット) 藤森幸穂(テレビ東京メディアネット) 相原茉侑(テレビ東京メディアネット) 佐々木聡 伊達周平

【特別協力】福島県田村市

【制作】テレビ東京 テレコムスタッフ

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/zetsumeshiroad2025/

【公式X】https://twitter.com/zetsumeshiroad

【コピーライト】 Ⓒ「絶メシロード 2025」製作委員会