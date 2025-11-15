『キミとアイドルプリキュア♪』第40話「聴いてください！なな色の旋律」、ななはアイドルプリキュアを卒業してしまうのか!?
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第40話「聴いてください！なな色の旋律」が、あす11月16日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】家族とフランスで暮らすべきか悩むなな 第40話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第40話「聴いてください！なな色の旋律」あらすじ
なな（声：高橋）のもとに、海外でピアニストとして活動する母の睦美から航空券とコンサートのチケットが届いた。父とともにフランスにわたり、コンサートを堪能したななは、久しぶりに家族3人いっしょの時間を過ごす。
睦美にピアノの演奏を聞いてもらったあと、髪をブラシでとかしてもらいながら、睦美が海外に渡る前のことを思い出すなな。同じくそのときのことを思い出していた睦美は、ななにあることを提案する。
翌日、喫茶グリッターに集まっていたうた（声：松岡）たちのもとにななからの連絡が入り、母親から「このままフランスで暮らさないか」とさそわれ、迷っていることを明かされる――。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
