『キミとアイドルプリキュア♪』第40話「聴いてください！なな色の旋律」、ななはアイドルプリキュアを卒業してしまうのか!?

『キミとアイドルプリキュア♪』第40話「聴いてください！なな色の旋律」、ななはアイドルプリキュアを卒業してしまうのか!?