『仮面ライダーゼッツ』第10話「消える」、名画に隠された“国家機密”を奪還せよ
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第10話「消える」が、あす11月16日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ノクスが企む「復元計画」とは？ 第10話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第10話「消える」あらすじ
「国家機密の奪還」というミッションを受けた莫（今井）は、夢の中で絵画コレクター渥美（林泰文）宅に潜入する。渥美のコレクションである名画が奪われる事件が発生、莫はその名画の中に国家機密が隠されていたとにらむ。
しかし、犯人を追う莫の前に現れたノクス（古川雄輝）は、「知りすぎれば己の身を滅ぼす」と警告。次の瞬間、莫はノクスの武器から放たれた一撃を浴びてしまい…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
