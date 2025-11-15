『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第38話「ジャッジメント・リングハンター」、クオンがリングハンターになった理由が明かされる
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第38話「ジャッジメント・リングハンター」が、あす11月16日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【写真】「ベアックマ50」に何かをかける熊手 第38話場面カット
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第38話「ジャッジメント・リングハンター」あらすじ
クオン（カルマ）は、なぜリングハンターになったのか？ 彼の前に、その謎を知る男・巌紅葉が現れた。クオンにとって紅葉は、幼いころにノーワンワールドで自分と吠（冬野）の面倒を見てくれた恩人だ。指輪の戦士になった紅葉と、クオンは指輪をかけて激しく戦う…！
そんなクオンと紅葉の戦いに遭遇したゴジュウジャーは、突然現れたリボン（声：伊瀬茉莉也）におそわれる。リボンは、ゴジュウジャーと紅葉だけでなく、なんとクオンまで謎の牢獄に閉じ込めた！ ゴジュウジャーとクオンは、脱出するために協力することになり…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
