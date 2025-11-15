『ズートピア２』日本版声優陣が演じるキャラクターたちのポスター解禁！
ディズニーのアニメ映画『ズートピア２』より、日本版声優陣が演じるキャラクターたちのキャラクターポスター12点が一挙解禁された。
【写真】ヘビのゲイリー、ウサギのジュディとキツネのニックら各キャラポス12枚
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に描いた『ズートピア』のシリーズ最新作。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市＜ズートピア＞。頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックは、憧れだった捜査官のバディとして、さまざまな事件に挑んでいた。
そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？ 彼らが姿を消した理由とは？ そして、なぜズートピアには哺乳類しかいないのか？ ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。
前作に引き続き、上戸彩、森川智之、三宅健太、高橋茂雄（サバンナ）、Dream Ami、山路和弘らが人気キャラクターを続投。
さらに、新キャラクターの日本版声優として、下野紘、山田涼介、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、ジャンボたかお（レインボー）、高木渉、梅沢富美男と豪華面々の参加が発表され話題となっている。
今回解禁となったのは、本作に登場する個性豊かな仲間たちを捉えたキャラクターポスター。
ズートピア最大の謎に挑むジュディとニックをはじめ、前作おなじみのキャラクターたちから、新たに登場するキャラクターまで、それぞれが個性たっぷりに写し出されている。
その中でも特に印象的なのが、ジュディとニックに次ぐ重要キャラクター、ズートピアの謎の鍵を握る陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリーが、全ビジュアルにまたがって登場しているところ。12枚のポスターを並べてみると、ようやくゲイリーの全身が写し出されるという遊びゴコロあふれる演出となっている。
また同ビジュアルでは、悪戯っぽい表情のゲイリーが、ジュディとニック、ビーバーのニブルズ、オオヤマネコのパウバート、馬の市長ウィンドダンサー、ナマケモノのフラッシュ、ガゼル、スイギュウのボゴ署長、トガリネズミのMr.ビッグ、チーターのクロウハウザー、クオッカのDr.ファズビーといった哺乳類の動物たちだけでなく、＜ズートピア＞にいないはずの爬虫類、トカゲのヘイスースにも巻き付き、全員がひとつなぎにもなっている。一体なぜ、ズートピアでは長年の間、爬虫類がいなかったのか…？ ゲイリーこそが、ズートピアと爬虫類をつなぐ重要な存在となっていきそうだ。
そんなゲイリーの姿を追う任務を受けたジュディとニックだったが、予告にも登場している通り、無事ゲイリーを見つけたのも束の間、なぜか一緒に逃げる展開に…。ズートピアの謎に迫る中で、ジュディとニックに一体どのような試練が待ち受けているのか。ふたりの絆を試すかのような、ドラマチックな展開に期待が高まる。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
