映画『おいしい給食 炎の修学旅行』場面写真

写真拡大

　現在公開中の市原隼人主演の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』より、本日11月15日が＜メロンパンの日＞であることにちなみ、甘利田（市原隼人）とメロンパンが遭遇する本編映像が解禁された。

【動画】美しきメロンパンに甘利田大絶叫 『おいしい給食 炎の修学旅行』本編映像「メロンパン篇」

　解禁された本編映像では、メロンパンの甘い匂いに誘われ配膳室に吸い込まれていく甘利田から始まる。

　我を忘れてメロンパンの匂いを堪能する甘利田に気づいた給食のおばちゃんこと牧野文枝（いとうまい子）に気づかれてしまい、威厳ある教師の姿に戻らなければと体勢を立て直す姿はいつものこと。「先生、見て〜」と文枝がパカっとふたを開けたその中にはパンパンに詰まったメロンパンが。

　「メロンてんこ盛りー!!」とくぎ付けになる甘利田に、「今の子が羨ましい、あと先生もね」とからかわれ、「私は別に」と虚勢を張ってしまう甘利田の給食愛は、この後修学旅行の地でも試されることになる。

　10月24日に公開初日を迎え、シリーズ初の興行収入ランキングTOP10入りとなる第9位での好スタートを切った本作。現在は、主演の市原隼人はじめ、キャストや監督が全国を巡る「炎の全国キャラバン」を実施中。“おい給”の輪はますます広がりを見せている。

　「おいしい給食」は、80年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディ。これまでドラマ3シーズン、映画3作品がつくられ、本作は映画4本目となる最新作。

　舞台はついに平成に突入し、1990年。三年生の担任になった甘利田は、青森岩手への修学旅行の旅に出る。シリーズ初めて学校から外に出て、果たして甘利田はどんな食を堪能するのか。

　映画『おいしい給食 炎の修学旅行』は公開中。