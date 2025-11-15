『ばけばけ』ヒロイン・高石あかり、美ショットに反響 「ミニスカ可愛い」「おトキちゃんと全く違う」
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でヒロインを務める高石あかりが14日、自身のインスタグラムを更新。雑誌「美的」（小学館）の撮影オフショットを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】ミニスカ姿も！ 高石あかりの美ショット
高石は「『美的』1月号 表紙を務めさせていただきました。とても嬉しいです。ありがとうございます！」と報告。「3つとも違う雰囲気なのでヘアメイクの変化も含めて楽しい撮影でした。11/21発売です」とつづり、多彩なスタイリングを披露した。
公開されたオフショットには、ミニスカ姿やパンツスタイルなど、3パターンの衣装で撮影に臨む高石の姿が収められている。
ファンからは「美しい」「透明感すごい」「どのヘアメイクもとてもお似合いです！」「ミニスカ可愛い」「おトキちゃんとは雰囲気が全く違くてドキってする」と絶賛の声が寄せられている。
※高石あかりの高は正式には「はしごだか」
引用：「高石あかり」インスタグラム（＠a_akari1219）
