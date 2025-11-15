市川團十郎、舞台がない日の豪華朝食公開「彩り良くて食欲そそられる」「ヘルシー」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が11月13日、自身のブログを更新。舞台がない日の朝食を公開した。
【写真】66歳歌舞伎俳優「豪華」サーモンメイン＋小鉢4品豪華朝食
團十郎は「朝食です。最近舞台ないとこれが好き」とコメント。サーモンをメインに大根やカボチャの煮物などの小鉢が4品並んだ朝食の食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「彩り良くて食欲そそられる」「ヘルシー」「美味しそうな和朝食」「栄養満点」「豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
