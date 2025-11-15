佐田真由美、美ボディライン際立つシースルー衣装公開「オーラすごい」「圧巻のスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/11/15】モデルの佐田真由美が11月13日、自身のInstagramを更新。シースルー衣装で美しいボディラインを披露した。
【写真】佐田真由美「オーラすごい」シースル＆ミニ丈で美スタイル披露
佐田は「小田切ヒロさんによる選りすぐりの美容体験ができるビューティーイベント＃ENERGETICMONSTERにて可愛い洋服ありがとう」とヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロとトークショーを開催したことを報告。小田切との2ショットとともに、ウエストラインの透けるシースルーインナーにジャケットとショートパンツのセットアップを着用した姿を公開し、美しいボディラインを披露した。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎて見惚れる」「圧巻のスタイル」「憧れる」「オーラすごい」「どの角度も美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐田真由美、シースルー姿で美ボディライン披露
◆佐田真由美の投稿に反響
