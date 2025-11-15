沖田愛加アナ、スラリ美脚際立つショーパン姿披露「上品で素敵」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が11月14日、自身のInstagramを更新。ショートパンツから美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳美人アナ、ミニ丈から輝く圧巻美脚
沖田は「韓国料理食べ行った」と記し、水色のストライプシャツにカーディガン、白いショートパンツを合わせた爽やかなコーディネートを公開。膝下までのブーツを履き、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「上品で素敵なコーデ」「理想のスタイル」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
