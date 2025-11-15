»³²¬²íÌï¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡Ý»Ñ¤Ç¥°¥é¥Þ¥é¥¹Èþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡¡¾¸ÊÔ¾®Àâ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÇÌÑÁÛ¥°¥é¥Ó¥¢
»³²¬²íÌï¤¬¡¢11·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñÃæ³ØÁªÈ´Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»³²¬²íÌï¤¬¡¢ÌÑÁÛ¥Ç¡¼¥È»£¥°¥é¥Ó¥¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¡£´ë²è¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢140»ú¾®Àâ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾¸ÊÔ¾®Àâ¡£Ëå¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤È¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ð¡¼¤Ç°ìÇÕ¸ò¤ï¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡Ä¡£
¡ã¥·¥Ê¥ê¥ªËÁÆ¬Ê¸¡ä
¡Ö¤Þ¤¿Ëå°·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸´³»Ù¤À¤¼¡©¡¡¤¢¤¢¡¢¤â¤¦°û¤à¤Ê¡£¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Ê¡¢¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤ë¾ì½ê¤¸¤ã¤Í¤¨¡£
¡ÖÅ¹Ä¹¡¢º£Æü¤Î¥«¥Õ¥§¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
°¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥È¤¬É÷¼Ù¤Ç¡¢¼Ò°÷¤Î¤ªÁ°¤Ë´Å¤¨¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤ë¤¤¤Ê¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Þ¤Ç·»µ®¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×
2004Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñÃæ³ØÁªÈ´Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
2021Ç¯¡¢¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£SPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ï¥Ä¥é¥Ä¥Ü¥Ç¥£¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@miyabi_11292004¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£2020Ç¯¤è¤êX¤Ê¤É¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£140»ú¾®Àâ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£2024Ç¯¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¤´¤á¤ó¡£»ä¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ù¡Ê¥ê¥Ù¥é¥ë¼Ò¡Ë¤òÈ¯É½¡£Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤Ü¤¯¤È½é²»¤Î²ÆµÙ¤ß¡Ù¤¬¾®¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢X¡Ê@l3osQbTDUSKbInn¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
½µ´©SPA! 11·î18Æü¹æ
11·î11Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
»£±Æ¡§Ãæ»³²íÊ¸¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§»áÀîÀé¿Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§ÌÓÄÍÍ³·Ã
