先輩猫が“職人”のような手つきで後輩猫の顔を一心不乱にこねる姿が、話題になっている。

【映像】職人のような手つきで“こねる”様子（実際の映像）

投稿したのは、猫のこばんくん（11歳）とふくすけくん（7歳）の飼い主（@kino_coban）。「今、黒ごまだんごを捏ねとるからちょっと待ってや〜」というコメントとともに、動画をXに投稿した。動画には、ふくすけくんを“だんご職人”のような手つきでこねるこばんくんの姿が映っている。こばんくんの慣れた手つきに表情を変えることなく、ふくすけくんは身を委ねている。もしかして気持ちがいいのだろうか?

“職人”のようにこねこね…慣れた手つきでこねるこばんくん

普段から仲が良いというこばんくんとふくすけくん。先輩猫のこばんくんは、ふくすけくんが子猫の時から面倒を見てくれたのだという。

毎年、寒くなってくると、暖を取ろうとこばんくんに近付いては、こねられているというふくすけくん。この光景を見て飼い主は、「寒くなってきたなと実感します」と話している。2匹のやりとりで季節の移り変わりを感じているようだ。

投稿を見た人からは、「後ろ脚も使ってるwww」「可愛いですね」「上手にこねられました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）