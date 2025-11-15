メンズノンノ専属モデルであり、立て続けに数々の話題作に出演する若手俳優・野村康太さんの待望の1st写真集『暁紀』が発売となりました。

写真集のテーマは＜はじめての一人旅＞。韓国・ソウルをロケ地に、韓国俳優さながらのリムレス眼鏡の姿や、サウナでくつろぐ可愛らしい様子、ホテルの室内で撮られたあまりにセクシーな姿など、様々なシチュエーションで撮影を敢行。

21歳の等身大で無垢な表情はもちろん、184センチの高身長と鍛え上げられた肉体美もおさめた、今しか見られない“野村康太”を切り取った貴重な一冊となっています。ご本人にお話を聞きました。

●待望のファースト写真集発売、おめでとうございます。今の率直なお気持ちはいかがですか？

ありがとうございます。ようやくみなさんにお届けできることになり、「お待たせしました！」という気持ちでいっぱいです。今回素敵な写真をたくさん撮っていただいて、毎日の撮影もとても楽しかったです。その楽しかった空気感が伝わるような写真もたくさんありますので、そこにも注目してほしいです。

●撮影は韓国でされたそうですが、美味しいものは食べられましたか？

サムギョプサルが本当に美味しかったです。韓国のビールもいただきました。僕は、普段は甘党なのでビールはあまり飲まないのですが、「韓国のビールなら飲めるかも！」とチャレンジしました（笑）。韓国は街並みが本当にきれいでどこを撮っても映えるので、街も印象に残っています。

●写真集のタイトル「暁紀」も素敵ですよね。

これは（俳優としての）夜明け、日の出という意味のほか、僕が前々から韓国に行きたかったこともあり、行けた「あかつき」には、ファースト写真集を出せますようにという願いのほか、旅の記録・紀行という意味の「紀」の意味も込めています。

●ドラマや映画だと何かの役を演じていると思いますが、ご自身の写真集だと素の野村さんを見ることができますよね。

そうですね。本当に素のままでいられるので、それが写真集の特徴であり、良さですよね。何も作らず、自然体のままを撮っていただけているので、それこそ先ほど言った楽しかった空気感は、僕自身が素だったからこそ出せているのかなと思います。

●ファンの方へのお渡し会などもご予定されているとのことですが、ご自身にとってはどのような機会になりそうですか？

ファンの方たちに直接お会いする機会は普段なかなかないので、直接いろいろな話ができることも本当にうれしいんです。ファンの方が実際僕をどう見ているのか直接お話することで分かるので、それもいい経験だなと思います。

●来月は誕生月ですが、節目として思うことはありますか？

年を取りたくないなと思います。まだ子どもでいたいというか（笑）、まだ甘えていたいので、もう22歳になるのかと。時の流れは早いです。もっとちゃんとしないといけないなと思います。

●どんな20代にしたいですか？

先のことを考えず、今を精一杯楽しみたいです。先のことを考えすぎても不安になることが多いので、今目の前にある仕事を大事にしながら過ごそうと思っています。

●今日はありがとうございました！

■概要

©今城 純／講談社

■書籍概要

タイトル：野村康太1st写真集「暁紀」（読み：あかつき）

ISBN：978-4-06-540770-7

定価：3300円(税込)

体裁：A4

頁数：112頁

発売日：2025年10月24日(金)

(執筆者: ときたたかし)