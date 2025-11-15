【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）

【映像】1.5秒のタメ→メッセージ付きパス

日本代表のMF久保建英がガーナ戦で先制点をプレアシスト。そのテクニックとセンスが活きたシーンだった。

日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。先制点は16分だ。DF谷口彰悟がFWアントワン・セメンヨを封じ、そこからMF佐野海舟が二度追いプレス、久保の横パス、佐野の縦突破とラストパス、MF南野拓実の冷静なシュートという流れだった。

佐野のプレス＆アシストと南野のフィニッシュはもちろんだが、同時に素晴らしかったのが久保のプレアシストだ。佐野が相手と競り合ってこぼれたボールをひろった背番号20は、約1.5秒のタメを作ってDFジェローム・オポクを食いつかせ、佐野にやや斜めの柔らかいボールを送った。

このタメでオポクを釣り出せたことで左サイドにスペースが空いたし、さらに佐野がそのまま縦に抜け出せるこれ以上ない絶妙なパス。久保としてもイメージ通りだったのだろう。南野のシュートが決まると、真っ先に佐野を祝福しに行った。

「真っ先に佐野に駆け寄ったタケにグッとくる」の声も

この感嘆レベルの一部始終にはSNS上でも話題に。「これ足元じゃなくてこのスペース使ってねの久保建英隠れスーパープレーね(もちろん佐野海舟最強)」「佐野もそうだけど、久保が永遠に上手い」「久保くんと佐野海舟それぞれが１テンポ相手を引き付けたのがでかい」「久保はワンタッチで佐野に渡してる。前にスペースがあるので、渡せばシュートまでいけるのが分かっていたと思う」「真っ先に佐野に駆け寄ったタケにグッとくる」「久保建英選手が真っ先にアシストした佐野海舟選手の所に行って、ハグしたシーンがとても良かった」「海舟のプレーらしさ全開で最高。久保が駆け寄るとこ含めて最高」などの反響が出ていた。

久保は60分にも見事なキープからMF堂安律の追加点をアシスト。2ゴールに絡む活躍を見せて75分にベンチに下がった。続くボリビア戦（11月18日）でも決定的な仕事に期待したい。

（ABEMA／サッカー日本代表）

