◇NBA レイカーズ118ー104ペリカンズ（2025年11月14日 スムージー・キング・センター）

レイカーズの八村塁（27）が14日（日本時間15日）の敵地ペリカンズ戦に先発出場。後半に2本の3Pシュートを決めるなど3戦連続の2桁得点となる14得点を記録。チームも前半からのリードを守り切って勝利。NBAカップ2連勝を飾った。

前回の試合となった12日（同13日）の敵地サンダー戦では、得意の3Pシュートを2本沈めるなど2戦連続2桁得点となる13得点5リバウンド1アシストをマーク。しかしチームは前半終了時点で32点リードを許すなど苦しい展開のまま、昨季王者に完敗を喫した。

この日は「NBAカップ」グループステージ第2戦でペリカンズと激突。スタメンに名を連ねた八村は、第1Ｑ残り4分58秒にゴール下で力強くシュートを決めて初得点。残り2分45秒でベンチに下がった。第2Qはベンチスタート。残り7分39秒からコートに立ったが得点には絡めなかった。

第3Qはスタートから出場。残り9分3秒に右コーナーでシュートフェイク絡めた3Pシュートを沈めて後半初得点。残り7分27秒には左コーナーからドライブイン。左エルボー付近からジャンプシュートを決めた。残り2分48秒でベンチに下がった。

最終Qも引き続き出場。残り5分56秒で右ウイング付近から2本目の3Pシュートを沈めて、3戦連続の2桁得点となった。残り1分15秒にはカッティングからダンクシュートを叩き込むと、直後にもオースティン・リーブスとの連携でアリウープダンクを決めた。

八村は35分4秒出場。14得点4リバウンドをマーク。シュートは10本試投で6本成功。FG成功率は60％。3Pシュートは5本試投で2本成功。3P成功率は40％だった。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”ではチーム2位タイのプラス30という数字を残した。

チームは前半からルカ・ドンチッチが20得点9アシスト、ディアンドレ・エイトンが14得点11リバウンドのダブルダブルで大量リードを奪った。後半に1桁点差まで詰められる場面もあったが、最終的に逃げ切ってNBAカップ2連勝を決めた。得点はリーブスがチーム最多31得点7アシスト。そしてドンチッチが24得点12アシスト、エイトンが20得点16リバウンドと2選手がダブルダブルの活躍を見せた。

次戦は14日（同15日）に敵地でバックスと対戦する。

▼オースティン・リーブス（チーム最多31得点） ゲームプランをずっと上手く実行できたと思う。みんなの調子が良い時は、チームとしてうまく機能する。攻撃面では本当に良く、それが守備の良さにもつながっている。今日はとてもいい日だった。