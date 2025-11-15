◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)

サッカーFIFA U-17ワールドカップは日本時間14日からノックアウトステージが始まり、8試合が行われ、そのうち4試合がPK戦にもつれる展開となりました。

日本と同組のグループB2位で通過したポルトガルはベルギーと対戦。ポルトガルは前半38分にゴール前で相手ボールを奪うと、アニシオ・カブラル選手がゴールを決め先制。その後前半のアディショナルタイムで両チーム1点ずつ挙げますが、ポルトガルがリードを守り勝利しました。

メキシコは2-1から後半残り約3分にアルゼンチンにゴールを決められPK戦に突入。メキシコのGK、サンティアゴ・ロペス選手が一人目のキックを見事に止めると5人目は自らキッカーとして登場、見事右隅へ決め、ベスト16に進みました。

ブラジル対パラグアイの南米対決はPK戦でブラジルのGK、ジョアン・ペドロ選手が3本のキックを止め勝利しました。

また、グループB首位通過の日本はこのあと南アフリカとノックアウトステージ初戦を戦います。

【14日、ノックアウトステージ結果】

メキシコ2-2（PK5-4）アルゼンチンポルトガル2-1ベルギースイス3-1エジプトアイルランド1-1（PK9-8）カナダモロッコ1-1（PK4-3）アメリカマリ3-1ザンビアブラジル0-0（PK5-4）パラグアイフランス2-0コロンビア