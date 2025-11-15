犬が前足であなたのことを触ってくる心理５選

犬が前足でちょんちょんと触れてきたり、くいくいと腕や膝を引っ張るような仕草を見せることはありませんか。犬が前足で飼い主のことを触ってくるとき、どのような心理が働いているのでしょうか。

1.自分を見てほしい

犬が前足でちょんちょんと触れてくるときは、まず「自分に注目して！」という心理が働いています。自分を見てもらうためにアピールする方法として、前足でトントンと触れる手段を使っているのです。

自分を見てほしい理由は様々ですが、近年では、スマホをずっと見ている飼い主の視線を自分に向けようとアピールする犬も増えています。

2.かまってほしい

犬は「甘えたい」「かまってほしい」と思っているときも前足でアピールしてくることがあります。「そろそろ遊んでください」「そろそろ僕のことかまって」と伝えているのです。

もしもその日、あまり愛犬と遊んであげられていないようであれば、「遊んで」の催促だと察してあげてください。

3.撫でてほしい

犬が前足でちょんちょんと触れてきたり、くいくいと腕を引っ張ってきたりするときは、自分に注意を向けてスキンシップを取りたい、と考えていることもあります。

この場合、前足でアピールした後に体を擦り付けてきたり、腕や膝の上に顎を乗せてよりわかりやすくアピールしてくることもあるでしょう。

4.何かを要求している

要求することがあるときも、前足でちょんちょんと触れて「ねえねえ、〇〇して」とアピールしてきます。

例えば「そろそろ散歩の時間じゃない？」「そろそろお腹が空いたんだけど……」というときに、前足で合図を送るのです。

他にも「その美味しそうなもの、僕にも一口ちょうだい」「おやつが欲しいな」といった応じてはいけないケースの要求もあるので気をつけましょう。

5.不安を訴えている

何か不安な出来事があったときは、不安そうな様子を見せながら前足を手や腕に乗せて静かに訴えてくることがあります。

犬が不安を感じる原因として、環境の変化や聞き慣れない物音、飼い主の出かける気配を察知、などが挙げられます。このような時に「不安だよ」と訴える方法として、前足で触れる手段を使う犬も少なくありません。

愛犬の前足アピールに対する正しい接し方

愛犬が前足で触れてアピールしてきたときは、何を伝えようとしているのか探りましょう。

「遊んでほしい」「かまって欲しい」という理由ならば、基本的に飼い主の手が空いている時は応じてあげます。ただし、「さっきも遊んだのに」と何度も要求してくる場合は、一旦「ちょっと待ってね」と声をかけて、しばらく応じない姿勢を見せても問題ありません。

不安そうにアピールしてくる時は、何に対して不安を感じているのか探り、その原因をできる限り排除したり、少しでも気持ちが落ち着くように体を密着させ、声をかけたり遊びで気を紛らわせてあげましょう。

愛犬の要求は、内容によって応じるべきか否かを判断してください。ご飯の時間や散歩の時間に教えてくれている場合は応じ、飼い主の食べているものを欲しがっているなど"わがまま"がエスカレートしそうな要求は拒否します。

まとめ

犬が前足で触れてくるときは、自分に注意を向けたいという心理やかまってほしいという心理が働いていることが多いです。他にも不安や要求、甘えたいという心理が隠されているので、愛犬の訴えに応じて適切に対応しましょう。