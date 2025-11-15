3匹のポメラニアンに『パパ起こして』と頼んでみたら…？想像の上をいくはちゃめちゃな起こし方が反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で104万回再生を突破し「こりゃ起きるわｗ」「天国やん！」「うらやましー♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、ポメラニアンたちに『パパを起こして』とお願いした結果→絶対に目覚めてしまう『まさかの行動』】

ポメラニアンたちのルーティンとは…？

TikTokアカウント「bear3chi」に投稿されたのは、3匹のポメラニアンが繰り広げる毎朝のルーティン。

すっぽりくるまって眠るパパの布団をホリホリ…！その勢いはすさまじく、破れてしまうのではと心配になってしまうほど。毎朝ホリホリされるのを見越して頭から布団をかぶっていたのでしょうか。

見ているママも笑いが止まりません。『おきろー！』と愛犬たちの気持ちを代弁しながら事の顛末を見守っていたそう。

「パパ起こして」にヒートアップ！

最初は2匹でしたが3匹目が合流しさらにパワーアップ！ママも『パパ起こして』と声をかけたため、勢いは加速するばかり…！一心不乱にホリホリするためパパの体も小刻みに揺れ、見ようによっては電動マッサージを受けているかのよう。

すると突然『イテッ！』という声とともに起き上がったパパ。ホリホリの衝撃で髪の毛が抜けてしまったとか…。おかまいなしのわんこたちは一斉に「おはよう！」「起きた？」と怒涛のご挨拶！

わんこたちにもみくちゃにされるパパと大爆笑のママ…パパの気持ちを思うと複雑ですが、なんて平和な光景なのでしょう。

幸せな無限スヌーズ♡

毎朝のルーティンなので別の日も同じ光景が繰り広げられます。愛犬の爆速ホリホリとパパの『イテテテッ』という声、そしてお腹がよじれるほど笑うママ…なんとも楽しい朝の三者三様ですね。

早く起こされて寝不足ですが、パパの顔はいつもニタニタだそうです。わんこたちの幸せな無限スヌーズは爆笑とともに笑顔と、なにより多くの羨望の声が寄せられました♡

この投稿には「宇宙一幸せな起こされ方♡」「それを幸せというのですね」「モフモフがたくさん♪」などたくさんのコメントが届きました。

TikTokアカウント「bear3chi」には、3匹のポメラニアンと先輩犬のスピッツさん、計4匹のモフモフたちの日常が投稿されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「bear3chi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

