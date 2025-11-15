スターバックス、初の「スープ」全国発売！ 気になるその味は？ 新フードも登場
日本のスターバックスで初となる「スープ」が、11月14日から発売が始まった。このスープは、日本のスターバックスでオリジナル開発されたといい、気になるそのスープを早速味わってみた。
今回発売したのは、カプチーノ仕立てのスープ『トリュフ スープチーノ』。日本全国にあるスターバックスの店舗（一部店舗を除く）での販売だ。ショートサイズのみ、持ち帰り 491円／店内利用500円。
『トリュフ スープチーノ』は、香り高い黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸など3種類のきのこならではの香り、これに焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味が加わる。そして、バリスタがカプチーノのように1杯ずつスチームして淹れる、ふわふわのフォームミルクのやさしい口当たりも特徴だ。
きのこ独特のいい香りに野菜やベーコンの風味が溶け合ったスープは、コク深さが感じられるほか、冬の寒い朝にじっくりそのおいしさが味わえるのがいい。ふわふわのミルクで身も心も温まる。
なお、ミルクはカスタマイズも可能。無料での低脂肪タイプのミルクや無脂肪乳のほか、「ソイミルク」だとやさしい甘みが感じられ、有料で「オーツミルク」はほのかな麦との味わい、「アーモンドミルク」だと香ばしいアーモンドの後味が楽しめる。
さらに、スターバックスのモーニングサービスが、同時リニューアル。対象のビバレッジ（ドリンク）とフードの同時購入でお得な「Good Start Morning」が始まる。（これまでのサイズアップモーニングは終了）
今回初登場の『ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド』は、ベーグルにふわふわのスクランブルエッグととろけるレッドチェダーチーズ、カリっとした旨みあるベーコンがはさんでいる。ある意味、王道の組み合わせで、温めると外がカリッと、中はモチっとした食感で、ボリューム感もある。特に、トリュフ スープチーノと合わせてもバランスよく楽しむことができ、ベーグルの塩こしょう味がとても合う。単品購入で、持ち帰り 432円／店内利用440円。
「Good Start Morning」は、『トリュフ スープチーノ』『ブリュード コーヒー』『スターバックス ラテ』などのビバレッジと、『ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド』『ストロベリー&クランベリー ベーグルサンド』『あらびきソーセージパイ』『シュガードーナツ』からフードを同時購入すると、店内価格40円、持ち帰り39円の割引となる。オープンから11時まで。
気温がグッと下がった初冬の朝、スターバックスで心温まるスープなどのビバレッジとフードで1日を始めてみてはいかが？
スターバックス コーヒー ジャパン
https://www.starbucks.co.jp/
(Written by Aki Shikama)
