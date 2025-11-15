アップルは、サブスクリプション型ゲームサービス「Apple Arcade」に「Football Manager 26 Touch」、「MySims」などのゲームを追加した。

新たに追加されたゲームは、「Football Manager 26 Touch」、「MySims」、「MySims Kingdom」、「Toca Boca Jr Classics」。

「Football Manager 26 Touch」は、サッカーマネジメントシミュレーションゲーム。イングランド・プレミアリーグの公式ライセンスを新たに取得したほか、シリーズで初めて女子サッカーが導入された。

「MySims」と「MySims Kingdom」は、Maxis Studio「Sims」シリーズのスピンオフ。「MySims」は、ユーザー自らが市長から託された町を再興していくゲームで、「MySims Kingdom」は、ユーザーが魔法の力を使ってパズルを解いて王国を繁栄させるゲームとなっている。

「MySims」

「MySims Kingdom」

「Toca Boca Jr Classics」は、4歳～10歳までのユーザーを対象とした探検ゲーム。1つのアプリに9つのゲームが入っており、たとえばスターシェフになれる「Kitchen 2」やユーザオリジナルのキャラクターをデザインできる「Mini」などのゲームが遊べる。