Snow Manの「好きなメンバー」ランキング！ 2位は「向井康二」、1位は？【2025年11月調査】
All About ニュース編集部は、2025年11月6〜7日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、男性アイドルグループ「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、Snow Manの「好きなメンバー」ランキングを発表します。
明るいキャラクターと抜群のリアクション、お笑いのセンスでグループのムードメーカー的存在を担う、向井康二さん。向井さん扮する「記憶忍者隊 マッサマン」というキャラクターが幅広い世代から人気の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）をはじめ、人気バラエティ番組に数多く出演しています。
2025年は、10月31日から公開中の日本とタイとの共同制作映画『（LOVE SONG）』では森崎ウィンさんとダブル主演を務め、『特捜9 final season』（テレビ朝日系）や現在放送中のテレビドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に出演するなど、俳優としての活躍にも注目が集まっています。
回答者からは、「Snow Manのムードメーカー的な存在で、周りを笑顔にする力があるように感じるからです」（40代男性／千葉県）、「おもしろいのに、歌やダンスはカッコいいから」（50代女性／福岡県）、「関西弁でテンポの良い会話や頭の回転が早いところ」（20代女性／岡山県）、「明るくて面白い。一生懸命な感じが好き。意外に演技も上手なとこもいい」（30代その他／東京都）などの声がありました。
抜群のスタイルとクールな佇まい、しなやかなダンスや安定感のある歌唱力など、グループパフォーマンスでもひと際目を引く存在の目黒蓮さん。演技力の高さで数多くのドラマや映画、テレビCMに出演するほか、ファッションブランド「フェンディ（FENDI）」のジャパンメンズブランドアンバサダーとして、グローバル広告キャンペーンにも起用されています。
2025年は2月に公開された主演映画『劇場版 トリリオンゲーム』が大ヒットを記録。現在放送中のTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』では物語の鍵を握る人物・中条耕一役として出演し、表情だけで語るような緻密な演技が視聴者を魅了しています。
回答者からは、「内面の誠実さや努力家なところにも惹かれます。どんな仕事にも真摯に向き合い、常に自分を高めようとする姿勢がとてもかっこいいです」（40代男性／大阪府）、「クールな雰囲気と優しさのギャップが魅力的で、モデルとしてのスタイルの良さも際立っています。ドラマや映画でも存在感があり、演技力も年々成長している印象です。笑顔が柔らかくて癒されます」（40代男性／北海道）、「落ち着いた雰囲気と誠実な人柄が魅力です。どんな仕事にも全力で取り組む姿勢がかっこよく、芯の強さを感じます。笑うと少し幼くなるギャップも好きです」（30代女性／東京都）、「グループの中でも落ち着いた雰囲気と大人っぽさを持ちながらも、時折見せる無邪気で可愛らしい一面がとても魅力的だから」（30代男性／富山県）などのコメントが寄せられました。
