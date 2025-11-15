「知らなかった」人気芸人、“ごみトリビア”ポストに反響！ 「気を付けます」「心当たりありまくり」
清掃員としても働く、お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一さんは11月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。“ごみトリビア”を披露しました。
【写真】マシンガンズ・滝沢秀一の“ごみトリビア”！
また、ファンからの「粉塵爆発の可能性も否定出来ないのでは…」とのコメントに清水さんは、「工場とかで聞きますよね。常にどこにどんな危険があるかもしれないと思っているので、ゼロではないと僕も思います」と返信。「今までもこれからも小麦粉を捨てることはないと思いますが、参考までに…少量の水で練ってから捨ててはダメですか？」との疑問には「確かにそうしたら破裂しても大丈夫ですね！」と返信しました。「小麦粉は生ゴミと混ぜても良さそうですね。小麦粉が生ゴミの水気を取るし、生ゴミは水気がなくなるから捨てやすくなる」とのコメントにも「確かにそのアイデアはいいですね！」と返すなど、ごみの捨て方に関する素朴な疑問に回答しています。
ほかにも「心当たりありまくりなので以後気をつけます」「知らなかった！ 片栗粉とかも同じなのかしら。気をつけよー」「わかりました！」とのコメントが寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【今日のごみトリビア】小麦粉編滝沢さんは「【今日のごみトリビア】」と書き出し、「友達から送られてきた写真です。小麦粉を袋にそのまま入れると回転板に挟まれた時に小麦粉爆発をします。笑いましたが、できれば小さい袋に入れてから、大きな袋に入れれば、破裂することがないので、よろしくお願いします」とつづって2枚の写真を投稿。清掃服が小麦粉まみれになった友人の姿と、“小麦粉の模範的な捨て方”を披露しています。
【今日のごみトリビア】シリーズ滝沢さんが12日に投稿した「【今日のごみトリビア】」では、ひと手間でリサイクルできるポテトチップスの袋の捨て方を披露しています。そのまま捨てれば可燃ごみ（地域によっては不燃ごみ）になるポテトチップスの袋が、中をティッシュで軽くふき取るだけでプラスチックとしてリサイクルできるとのこと。滝沢さんが発信する【今日のごみトリビア】は、思いもよらなかったごみの捨て方の工夫を知ることができ、ファンからも毎回感嘆の声が上がっています。
