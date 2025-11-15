タレントのヒロミ（60）が14日、フジテレビ系バラエティー特番「ザ・共通テン！ 有名人の自宅冷蔵庫13連発”全国美味しいお取り寄せ品大公開SP」に出演。彦摩呂の自宅の冷蔵庫で見つかった逸品よりも、彦摩呂が地方で出演した舞台の写真に興味をひかれていた。

取材班が彦摩呂の自宅を突撃訪問して、冷蔵庫の中身を探索。彦摩呂が「これはめっちゃうまいよ、紀州のしらら、っていう」と取り出したのは和歌山の完熟梅干しの紀州南高梅で「これ、1個ずつ包装されてんのや」と三角錐状の包装紙を破いて梅干しを取り出して「いただきます。入場」とつぶやいて、口の中に放り込んだ。

ヒロミは「甘いやつ」と感想を漏らすとVTRの彦摩呂は「うんまい。もうな、梅干しが破れたら出荷できへんのよ。パンパンに熟した梅干し。皮が幕のようにプリンッ、て果肉がトゥルンってなるねん…食べた後が楽しみ…種が1時間ぐらい味あんねん」と梅干し1個で食レポを展開していた。

ヒロミは「梅干し見ていて、これだけでヨダレが出てくる、すごいよ、これ」と彦摩呂のVTRをみつめながら口に手をあてていた。

次に彦摩呂は、冷蔵庫の上段に手を伸ばして四角い箱を取り出して「佐渡に友だちがいるのよ。お米を置くってくれたりするのやけど、これお芝居をやってて、舞台を…」と話した。取り出した箱には「佐渡名物 佐渡産コシヒカリ米使用 沢根だんご」と書かれていた。画面には、グルメロケ以外にも地方で舞台公演に出て芝居をしている様子が写真で登場。ヒロミは「何の芝居なんだろう。何役で何の芝居なのか気になる…面白いな、彦摩呂」と冷蔵庫から次々に出てくる逸品よりもちょっと出てきた舞台の写真に興味津々だった。

画面では芝居の説明は一切なく、話題は団子から横浜中華街の重慶飯店のマンゴープリンに移り、彦摩呂は冷蔵庫から取り出して「マンゴーより濃いんちゃうかぐらいの」とマンゴープリンの説明をしていた。