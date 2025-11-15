「今日好き」雨宮未苺（みるき）、手料理公開「美味しそう」「お洒落」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が11月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」25kg減話題のギャル「お洒落」手料理公開
雨宮は「昨日肉じゃがと柿のブラータ作った」とつづり、写真を投稿。にっこり笑ってポーズを決める雨宮の前に、綺麗に盛り付けられた肉じゃがと柿のブラータが並んでいる。
この投稿に「美味しそう」「お洒落な食卓」「笑顔が可愛い」「お店の料理みたい」「真似したい」とコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。雨宮は2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
