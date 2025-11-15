【モヤモヤ】学校でランドセル破損。謝罪ゼロの相手親に感じた違和感【ママリ】

ランドセルを壊されたのに相手からは謝罪なし

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

娘のランドセルがお友達に壊されてしまいました😭😭



学校から連絡があり事態を把握したのですが、

下校の準備をしてる際に追いかけっこをして

男の子のクラスメイトがランドセルを思い切り引っ張ったそうです（娘はランドセルを背負っていた）

それを振り切ろうと娘も横に振った際に肩紐の金具ごと破れ生地ごと破れて帰ってきました。（完全に使用不可能）



学校の方から相手の親御さんへ連絡はしてあります。



本日から仕事を休んでメーカーに修理をしてもらいに持って行きます😭





しかし。。。

数日経っても相手の親御さんから謝罪もなければ、電話ひとつありません。。。。

ランドセルって今は高価なものって皆知っていると思うのですが、

壊しておいて連絡一つないとは。。。。。。

さすがに驚いてます。



別に新しいのを買えとかそんな要求なんて一切してないですし、するつもりもないです。（どうせ3月で卒業なので😅）



でももし私が相手の親なら謝りの電話一本と、修理に行く手間代の商品券（5000円分とか）を持参しますが。。。

そもそも謝ることすらしないのが普通なんでしょうか。。。？ 出典：

学校でのトラブルは、子ども同士だけでなく、保護者や学校との関わり方にも悩みがつきものです。投稿者の娘さんは学校で男の子の友達と追いかけっこをしていたところ、後ろからランドセルを引っ張られて、肩ひもの部分が破損してしまったそう。



相手の親御さんには学校から連絡をしてもらいましたが、謝罪はありませんでした。ランドセルは高価なものですし、修理に持っていく手間や費用を考えると、原因となった相手の親御さんからはせめて連絡してほしいですよね。

友達とのトラブル時の対応についてさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな意見が寄せられました。その中には、「普通は謝罪する」との声が見られました。

いやぁ……普通は謝りますね💦

謝らないとかありえないです😨💦 出典：

遊びの中で起きたとはいえ、娘さんのランドセルが大きく破損していることを踏まえるとお互いさまとはいえないかもしれません。今回のことで子ども同士の関係に影響が出る可能性があるため、投稿者さんが謝罪の電話を求める気持ちも理解できます。



一方で、「先生の伝え方によるかも」という声も寄せられました。

先生がどのように伝えたかにもよるのかもしれませんね💦

男の子が一方的に（故意に壊そうとして）引っ張ったのではなく、ふざけ合っている中で壊れてしまったという点と、もしかすると先生の方で「把握だけなさってください」みたいに言われて何も考えていないとか…

私なら連絡して謝罪しますけど、お互い様でしょって思うような方なのかもしれないですね💦

ランドセルは修理ではなく、もう卒業まで間もないですから、リュックで通わせてもらえないか聞いてみてはどうですか？

修理代勿体ないですよね…😅 出典：

たしかにこのコメントのように学校側が「ふざけ合っている中で壊れてしまった」「把握だけしてほしい」という伝え方をしていた場合、相手の親御さんはそこまで大事だとは考えていないかもしれません。気になるときは、どのような伝え方をしたのか、先生にいいてみるのもようでしょう。



親として子どものためにどう動くべきか、そしてどこまで相手に求めていいのか、学校でのトラブルは誰にとっても他人事ではありません。今回のケースを通して、「もし自分ならどうするか」を考えてみるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

交通事故で謝罪訪問をしたけれど、気まずい雰囲気に…

交通事故でお相手に謝罪訪問した(された)ことのある方はいらっしゃいますか？

先日、車対車の人身事故を起こしてしまい(9対1)、お相手(年配のご夫婦)に胸や腰を打つ怪我をさせてしまいました。

事故当日に電話で「ご自宅へお詫びに伺いたい」とお伝えしたところ、「また都合の良い日を連絡する」と言われました。

すると今日突然「今から喫茶店に来れるか」と言われ、急いで息子を預け、菓子折りを購入し、指定の場所へ向かいました。

相手方は家族3名で来られました(年配ご夫婦+40歳くらいの女性(多分娘さん))。

冒頭で繰り返し謝罪をし、そこからは30分程ほぼ無言。(3人で来られたのと、怒っているオーラに萎縮してしまい、繰り返し謝ることしかできませんでした)

帰り際、娘さんにスマホの画面を見せられて「車がこんな風になってしまってショックを受けています」と言われ、そこで何度も謝罪しました。

もちろん支払いはさせて頂き、最後に菓子折りを受け取って頂けました。

私が当然悪いんです。でも、今後どうなるのか少し怖くなってしまいました。

謝罪訪問って皆さんこんな感じでしたか？ 出典：

自分に非があることで、ひたすら謝ることしかできなかったという投稿者のママ。それでも30分という無言の時間は耐えられないですよね。

ママたちから寄せられた回答

ここからは質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

謝罪訪問は1人で行かない＆これ以上できることはない

私はお相手の自宅に主人と行きました。

菓子折をお渡しし少し話して帰りましたが大変優しい方で「これからは気をつけて」と言われただけでした。

とうふさんのお相手の方はお怒りのようですが修理代なども保険で支払われるのでこれ以上なにかする必要はないかと思います。許す許さないは感情の問題ですが…

何かあれば保険会社を通して連絡した方が良いです。 出典：

こちらのママは夫と一緒に謝罪訪問に行かれたそう。一人ではないから心強いのと、もし何かあったときに余計なトラブルを回避できそうですよね。



また、保険会社を通して修理代などは支払われるため、謝罪訪問のほかにできることはないのでは？というアドバイスもくれています。

事故の相手とは直接会わない方がいい

とうふさんはお1人で行ったのですか😢？

怖かったですよね😢

脅されてはいませんか？

こういう場合は自分に非があっても相手側とは直接会わない方が良いと思いますよ😨

そこで不当に脅されたり、お金を請求されたりなどのことがあったら、もっとややこしいことになりますよ。

保険にはしっかり入っているのですよね？

それならば、全て保険屋さん同士で話すものなので。

日本人はしっかり謝らないと…という思いが強いと思いますが、こういう場合は真面目過ぎても逆に危ない立場に置かれる場合があるので、ほどほどにですね…😅 出典：

こちらのママは事故相手に直接会うのはやめた方がいいというアドバイスをくれています。そこは双方の保険会社に任せて解決してもらう方が、余計なトラブルに巻き込まれないとのこと。



不当に脅されたり、お金を請求されたりしたら怖いですよね…。

命にかかわったかもしれない事故なのだから深刻になって当然

高齢者は情緒不安定な所もあるので娘さんが代弁したのでしょうが、事故って運が悪ければ命に関わる事なので、深刻になって当然だと思います。

私は昔人身事故起こしたことあります。父とお宅に行って玄関先で深く謝罪しましたが、相手の方からも謝罪を受けました。

ただ救急車呼ぶ時や相手の方が病院に運ばれた後も生きた心地は無かったです。

お相手の方の怪我が軽く済んで本当に良かったと、ただその一点では無いでしょうか。 出典：

こちらのママは「事故は最悪命を落とすこともあるものだから、深刻になって当然」という考えを伝えてくれています。今回は命に別状はなかった事故だったからまだよかったものの、これが相手の命を奪う事故になっていたとしたら、謝罪では済まされないですよね。



自身の誠意は相手に伝わったと思うので、今回の謝罪訪問は間違いではなかったのではないでしょうか。



謝罪訪問は自身の気持ちが大事。ただし1人では行かない方が◎

結局のところ、謝罪訪問に正解はなく、人それぞれの考え方や状況によってベストな方法は変わるようです。



ただ、大切なのは相手に誠意を伝えること。謝りたいという気持ちがあるのなら訪問を選ぶのも一つの方法ですが、その際は会う場所を工夫したり、1人で行かないようにするなど、安全面への配慮が欠かせません。自分が不必要な危険に巻き込まれないよう、しっかり計画を立てたうえで行動することが大切ですね。

玄関掃除をしていた時に起こった「危機一髪」なできごととは?

危機一髪！みたいな出来事ありますか？

うちは玄関の掃除していて外に出てドアを拭いていた時のことです。カチャっと音がして娘に内側から鍵をかけられてしまいました💦もちろん携帯も鍵も持っておらず、アタフタ💦とりあえずドアをドンドンすると娘がもう一回鍵を回して開けてくれましたが室内には娘しかおらず、

開けてくれなければどうなっていたことか…と思います。かなりヒヤッとしました😂皆さんは同じようなことはありますか？ 出典：

玄関の掃除中に起こった「締め出し」事件。育児経験者だと、同じような経験を持つ人も多いのではないでしょうか。



玄関掃除の他には、ベランダに洗濯物を干しにいった時や、お隣に回覧板を持っていた時などに「子どもが内側から鍵をかけてしまった」というのもあるかも…?ママリユーザーからはMさんに共感するエピソードが寄せられました。

全く同じことがありました！家の中でも…！

「油断していたら締め出されてしまった」エピソードはママリユーザーにもあるあるだったようで、いろいろなエピソードが集まりました。

まったく同じことが1回だけあります 😱😱

玄関の外にあるなにかを取りに行った時 ガチャってかけられて やばっ！！ってなり 開けて！！って言って開けてもらいました 😅 2歳頃で言葉通じてたのでよかったですが それ以来は少しでも玄関の外に出る時は鍵持って出るようにしてます🔑 出典：

たった数秒のことであっても、油断していると鍵を閉められてしまうことがあったようです。



鍵をかけてしまった子が言葉が分かる年齢だったので事なきを得たようですが、もう少し小さかったらと思うとヒヤッとしますね。

私はそのトイレバージョンです。

めちゃヒヤッとしました。

昨日は道路に飛び出して行って轢かれなくてよかった... 出典：

子どもにとって鍵の開け閉めは興味をそそるものかもしれません。幼児用の知育おもちゃにも鍵の開け閉めができるものは少なくないです。



ちょっと目を離すと子どもは思わぬ行動に出ます。子どもと笑顔で過ごすためにも、ドアや窓の鍵の開け閉めは子どもだけでできないよう、日ごろから注意・対策をしておきたいですね。

