【モデルプレス＝2025/11/15】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの料理を公開し、反響を呼んでいる。

◆丸山桂里奈、作り置き料理を公開


丸山は「今日の作り置き」とつづり、食卓に並ぶ手料理を公開。ほうれん草のおひたしやサラダなどの彩り豊かな食事を披露。「本並さんへ」と記し、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏への作り置きであることを添えていた。

◆丸山桂里奈の投稿に反響


この投稿に「栄養満点」「美味しそう」「愛情たっぷり」「これは嬉しい」「健康が考えられてる」などとコメントが集まっている。

丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）

