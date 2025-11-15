丸山桂里奈、夫・本並健治氏への作り置き料理公開「美味しそう」「栄養満点」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「栄養満点」夫への作り置き料理
丸山は「今日の作り置き」とつづり、食卓に並ぶ手料理を公開。ほうれん草のおひたしやサラダなどの彩り豊かな食事を披露。「本並さんへ」と記し、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏への作り置きであることを添えていた。
この投稿に「栄養満点」「美味しそう」「愛情たっぷり」「これは嬉しい」「健康が考えられてる」などとコメントが集まっている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
