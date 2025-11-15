郵便局で会った“赤ちゃん好きおばちゃん”→マナー守る姿に8万いいね「いい話」「なんて健気」【ママリ】

「かわいいね」が止まらないおばちゃん

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、り🍒🪅𝟞𝕞(@rii_mt)さんの投稿です。

ある日、りさんは子どもと一緒に郵便局へ行きました。すると、そこで一人のおばちゃんが声をかけてきて…。

郵便局で会ったおばちゃん、わが子に対してずっとかわいいね、かわいいね、赤ちゃん大好きなの会えて嬉しいありがとうかわいいねって言いながらわが子ではなく私の肩を触っていたwwwめっちゃ触りたいけどダメってわかってるんだろうね、私を触ってておもろ過ぎたよ🤣🤣

赤ちゃんに向けて、「かわいいね、かわいいね、会えて嬉しい、ありがとう」と何度もやさしく言葉をかけ続けていたそうです。それだけでもうれしくて感動的ですが、この女性は、りさんの肩を触っていたそうです。「赤ちゃんに触れたい気持ち」と「他人の子に触れないマナー」の間で、そっと肩に手を置くおばちゃんの距離感に、やさしさを感じますよね。このような、ほんの少しの思いやりが、場の空気をやさしく包む瞬間って本当に素敵です。



この投稿には「めちゃくちゃいい話し」「こんな人ばかりになるといいのにな」「肩差し出してて優しい ほっこりした」といったリプライがついていました。心温まる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）