女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・早瀬ノエルが１５日までにＳＮＳを更新。紅白歌合戦初出場が決まったことを報告した

自身のインスタグラムに「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦 出場が決定しました」と報告。「本当に本当に幸せな気持ちでいっぱいです！結成当初からずっと目標だった紅白歌合戦、こんなにも早く叶えれたことが嬉（うれ）しいと同時に、やっとここまで来た、、！というなんだか矛盾してるような感情になってます 頑張って来て本当に良かったと強く思っています...そしてもちろんこの１年間私たちの応援をし続けてくれたみなさんもありがとうございました！このまま足を止めずにもっともっと高いところを目指せるように頑張ります。」と喜びをつづり、黄色の衣装姿のショットをアップ。「本当にいっぱい泣いた！！嬉しすぎて！今日のこと思い出すだけで泣きそうだし当日も泣きそう！笑」とコメントし、投稿を締めた。

この投稿には「本当におめでとう！！！！！自慢の推しだよー 一緒に素敵な年迎えようね」「堂々と胸張ってアイドルしてきてね！！」「ここまで連れてきてくれてありがとう！！本当におめでとう！！私達も本当にいっぱい泣いた！！こんなに嬉しいことは無い！！」「のえちゃんが幸せな瞬間が私たちの幸せな瞬間です。のえちゃんの涙を見て号泣でした」「推しの夢が叶って、幸せそうな姿を見られて、本当に胸がいっぱい いつも幸せをありがとう」などのコメントが寄せられている。

「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」は、２０２２年４月にデビュー。「わたしの一番かわいいところ」がＴｉｋＴｏｋを中心に大ヒットし、２３年に同曲で日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。昨年は紅白初出場確実との声もあったが、かなわなかった。